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中職／台鋼首位狀元挑曾子祐？ 領隊劉東洋：需考量未來2年

中央社／ 新北10日電
110學年度高中木棒聯賽，平鎮高中游擊手曾子祐。記者蘇志畬／攝影 蘇志畬
110學年度高中木棒聯賽，平鎮高中游擊手曾子祐。記者蘇志畬／攝影 蘇志畬

中職台鋼雄鷹隊領隊劉東洋今天坐上玉山盃主播台，播報高雄市與台南市比賽，談起外界關注的季中選秀狀元人選曾子祐，劉東洋肯定他是優秀球員，但也提到未來2年需通盤考量。

台鋼雄鷹成為中華職棒第6隊、8日正式完成加盟儀式，台鋼雄鷹領隊劉東洋今天現身三重棒球場，坐上玉山盃青棒賽主播台，播報3局高雄市與台南市隊的比賽。

先前台鋼球探鄭漢禮受訪時，被問起選秀策略曾透露，中線守備位置是重點，而今年畢業於平鎮高中的游擊手曾子祐確實是狀元人選。

劉東洋表示，有跟許多基層教練都有聊過，曾子祐無論在技術還是紀律上，都獲得很高評價，但劉東洋也提到，距離選秀還有約1個月的時間，除了今年選秀，還有年底的擴編選秀、以及明年的選秀會。

台鋼加入中職首年打二軍賽事，2024年投入一軍賽事，劉東洋表示，選秀需要把這2年的規劃和隊型需求一併考慮，至於狀元是否就是呼聲很高的曾子祐，還需要進一步的討論。

選秀 台鋼 中職

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