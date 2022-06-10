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玉山盃／台鋼雄鷹對南部球員情感特別 領隊劉東洋現身播報

中央社／ 新北10日電
中職台鋼雄鷹隊領隊劉東洋今天坐上玉山盃主播台，播報高雄市與台南市比賽。 中央社
中職台鋼雄鷹隊領隊劉東洋今天坐上玉山盃主播台，播報高雄市與台南市比賽。 中央社

中職台鋼雄鷹隊領隊劉東洋今天坐上玉山盃主播台，播報高雄市與台南市比賽，他表示濃厚感受南部球員對第6隊的期待，會努力打造讓人想加入的球隊，點名對投手李致霖印象深刻。

台鋼雄鷹隊成為中華職棒第6隊，8日正式完成加盟儀式，領隊劉東洋今天現身三重棒球場，坐上玉山盃青棒賽轉播主播台，對戰組合剛好是來自南部的高雄市隊和台南市隊。

劉東洋除了分享接下領隊重責的心路歷程，也談到未來球隊的規劃藍圖，過去雖曾播報過日本職棒，但播報青棒賽事是第一次。

劉東洋受訪表示，今天主要來聊聊天，先前有拜訪高雄3所青棒強權：三民高中、高苑工商和普門中學。劉東洋表示，台鋼雄鷹選擇落腳高雄，對南部球隊情感上當然會投注多一點關注和關愛，先前拜訪3所學校後，感覺又特別不一樣。

劉東洋表示，校方球員傳達出的感覺，是很期待第6隊的誕生，特別是高雄在地的球隊，「濃厚的感受到他們期待的心情，我們也會把事情做好，打造出讓他們想要加入的球隊。」

劉東洋表示，台鋼雄鷹主場選定高雄澄清湖棒球場，除了比賽、如何讓行銷高雄、打入高雄，也是很重要的一環，新球隊不容易，需要做通盤和充分的考量。

被問起今天播報有沒有比較印象深刻的球員，劉東洋表示，看到玉山盃的標語是「台灣甲子園」，對高雄市隊陣中來自普門中學的投手李致霖印象深刻，「他在場上很有甲子園的那種味道」，動作很有特色，也很投入比賽的感覺，「很有躍動感」。

台鋼 普門中學 玉山盃

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