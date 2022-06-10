日職／曾為大聯盟最年輕100救援 終結者歐蘇納加盟羅德

曾創下大聯盟史上最年輕100救援紀錄、生涯共155場救援成功的明星終結者歐蘇納（Roberto Osuna），確定轉戰日職加盟羅德，年薪為9000萬日圓。

現年27歲來自墨西哥的歐蘇納，2015年4月8日登上大聯盟舞台，當時年僅20歲的他在藍鳥第1個球季就拿下20次救援成功、防禦率2.58，還成為美聯史上最年輕在季後賽獲得救援成功的球員。2016年4月6日，歐蘇納以21歲56天的年紀，成為大聯盟史上開幕戰最年輕拿下救援點的投手。該球季和隔年分別拿下36場、39場救援成功，也入選明星賽。

歐蘇納在2018年4月11日成為成為史上最年輕50救援、100救援成功的投手後，6月份就傳出他對女性友人施暴，在加拿大遭警方逮捕，最後還遭大聯重罰75場禁賽。之後藍鳥將他交易至太空人，歐蘇納在2019年單季又拿下38場救援成功，成為美聯救援王。

2020年歐蘇納只出賽4場，就因手肘受傷接受韌帶移植手術，但受到肘傷影響，隔年沒有大聯盟球隊願意簽下他，今年歐蘇納返回家鄉打球，在墨西聯盟出賽12場，戰績2勝0敗6救援成功，防禦率1.35。

根據日媒《daily》報導，羅德監督井口資仁透露，「他是一名有過往實績的投手，我們有很多比分接近的比賽，所以每天都需要牛棚投手準備，從這方面來看他的加盟對團隊來說是一個很大的加分。有一個你可以在比賽中信任的投手真是太好了。」

井口資仁隨後又稱讚歐蘇納，「他擁有超過150公里的速球和多種變化球，而且控球不錯，希望他盡早與球隊會合，為球隊贏球做出貢獻。」

羅德本季戰績是27勝32敗1和，勝率.458，在洋聯排名第5，距離A段班的歐力士只有2.5場勝差，球團決定大力補強，爭取晉級季後賽機會。