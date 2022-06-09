中職／蔡鎮宇關鍵安逆轉兄弟 桃猿中止2連敗

兩支力拚止敗的球隊今天在桃園棒球場交手，龍頭樂天桃猿隊留下勝利，以4：3擊敗來訪的中信兄弟隊，蔡鎮宇的2分打點逆轉安打成為關鍵，也獲選生涯首次的單場MVP，兄弟吞下4連敗，猿隊中止2連敗。

兄弟今晚先取得領先，3局上王政順、林書逸保送，在1出局後形成二、三壘有人，接著江坤宇左外野安打打回第1分，陳文杰右外野安打也有1分打點。

面對0：2落後，猿隊在3局下很快反擊，1出局後林立、郭永維保送上壘，林泓育敲出右外野安打、陳俊秀高飛犧牲打，打回2分追平比數，接著又靠失誤、保送形成滿壘，蔡鎮宇的右外野安打帶回2分，超前比數。

猿隊先發投手狂威雖然在7局多掉1分，但總計6.2局失3分（2責失）的優質先發，仍收下個人本季第5勝，防禦率為2.06。

蔡鎮宇今天總計3打數2安打，有2分打點，生涯第23場出賽拿下單場MVP，他想把獎項獻給一直支持自己的家人，也感謝教練跟隊友，「在我挫折的時候給我很多鼓勵。」

蔡鎮宇曾到美國大學挑戰，2020年透過中職新人測試會取得選秀資格，也獲得猿隊第9指名，去年出賽7場敲出2安打，今年出賽16場敲出8支安打，打擊率3成48，對於今年要參加選秀的人，他想說：「我都可以站在這邊，我想每個人都可以。」