中職／相隔34天登板被打斷 江少慶有心理準備

富邦悍將隊投手江少慶相隔34天的一軍登板，卻遇到雨神攪局，僅投2.1局比賽就因雨保留，不過對於久違登板，江少慶對自己的球速、控球都滿意。

江少慶前一場先發是5月6日對樂天桃猿隊，接著因5月10日染疫，到今天才重新復出，面對統一獅隊首局被敲2安，加上隊友守備2次失誤，丟掉2分（1分責失），2局上投出三上三下，不過3局上1出局後，因雨勢過大，比賽喊停。

新莊球場今天賽前就有下雨，比賽也因此延後25分鐘開打，江少慶表示，之前也曾在雨天投球，但投到一半中斷還是第一次，「不會太意外，這周都有在下雨，昨天就有心理準備了。」

江少慶前一場在二軍登板以75球投完7局，用球數、局數都拉到先發水準，他認為今天表現跟二軍時相比更好，「球速、控球的位置都比上一場好。」這是江少慶隔離出關後，加上復健賽的第3場登板，他表示：「希望狀況越調越好。」

總教練丘昌榮從旁觀察的結論相同，「看起來不錯，投球品質等等都不錯。」至於第1局的掉分，丘昌榮認為投手、守備多少都有受到當時雨勢轉大的影響。