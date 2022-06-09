日職／吳念庭久違開轟 宋家豪0.2局掉1分

西武隊台將吳念庭終結連11打數無安打的低潮，敲出本季第3轟，貢獻2分打點，只是西武終場以3：4輸給巨人隊。

吳念庭今天擔任先發第二棒、三壘手，1局下首打席敲出右外野飛球出局，3局下在三壘有人時敲出高飛犧牲打，將比數追平為1：1，接著在5局敲出游擊飛球出局。

8局下的打席，吳念庭作為首名打者，面對左投今村信貴，在1好2壞下，將一顆146公里速球敲出中外野全壘打牆，形成陽春砲，也是西武隊本場第2分。

西武隊雖在9局下追加1分，但仍以1分差輸球，吳念庭總計3打數1安打，打擊率回升到2成38，有2分打點，終結個人連11打數無安打。

另一場樂天隊4：1擊敗廣島隊的比賽，樂天台灣投手宋家豪在9局登板，不料被敲3支安打，投0.2局丟掉1分，中斷個人連2場無失分，防禦率也上升到3.00。