中職／拚到褲子破洞 王詩聰：不再帶遺憾下去

富邦悍將隊外野手王詩聰今年前一次上一軍，出賽機會不多，帶著眼淚下二軍，這次因疫情上一軍代班，告訴自己全力拚，不要「帶著遺憾下去」。

王詩聰近期連2場敲安，特別對中信兄弟隊偷點拚出內野安打的精神，獲得總教練丘昌榮讚賞：「為了團隊，是滿好的想法。」

王詩聰沒先發時就在休息區賣力為隊友加油，丘昌榮有時才動念要派他上場，轉頭一看發現王詩聰早已頭盔、手套穿戴整齊，王詩聰說：「不可能一上來就先發，每次代跑、代守去累積教練的信任，準備好，有機會就掌握住。」

王詩聰前一次就沒掌握住，4月30日升上一軍後，只打2打數就回到二軍，聽到管理通知的時候，他充滿失落感，心想「為什麼這樣就下去？」低頭整理裝備時，淚水掉了下來，王詩聰笑說：「想說是不是天花板漏水。」

王詩聰也認為，確實自己沒有掌握住機會，「如果那2個打數有表現，下去的不一定是我。」他回到二軍也跟首席教練郭建霖請教，知道自己缺點在太過急躁，「揮大棒，直球都沒掌握到。」

6月2日再接到升一軍的通知，王詩聰把握住機會，兩場都敲出安打，他說：「不要再帶遺憾下去，之前來都沒有目的性，這次會想怎麼去攻擊，感謝教練信任我，全力付出就是回應。」

有多全力以赴？王詩聰在對兄弟的比賽不僅突襲短打，還有因一次美技撲接滑破褲子，而且因為緊急上來支援，只帶了兩條球褲就北上，他笑說：「今年褲子改比較緊，在二軍已經破了三件。」

王詩聰擁有兩個綽號都很特別，因為在二軍比賽、天氣太熱，不想穿束衣又把袖子捲起來，加上曬得黑黑，被球迷叫「工地主任」，另一個是跟伯父王國慶相同的綽號「阿ㄅㄧㄤˋ」。

王國慶是前中油棒球隊當家第四棒，退休後到台東泰源國中教球，帶過不少棒球好手，王詩聰升大學時原本自我介紹是「阿聰」，結果被王國慶帶過的楊聖均等隊友立刻說：「什麼阿聰，你就叫阿ㄅㄧㄤˋ啦。」