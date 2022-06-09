中職／餅總動腦筋到阿根廷洋砲 林安可復健有瓶頸

統一獅隊與洋砲羅薩解約後，持續尋找新人選，總教練林岳平認為好洋砲比投手更難找，也開玩笑說：「還有阿根廷洋砲。」有阿根廷血統的林安可近期在二軍復健，還沒進入正式打擊練習。

對於未來新洋砲位置，林岳平期待能找到一壘手，「要找好的不是很好找，比投手還難。」新洋將雖然投打都會關注，但目前以打者優先。

林岳平開玩笑稱林安可是洋砲人選，以目前林安可復健進度來說，雖無法確定歸隊時間，不過餅總老神在在說：「補賽補到7月中了，不急。」

林安可在今年3月初自辦熱身賽打擊時揮空，導致右手手掌鉤狀骨斷裂，評估約要休養3個月，林岳平表示，目前林安可已經開始T座打擊練習，但目前在訓練量適應上遇到瓶頸，需要拉長休息天數，「過了就快了。」

林岳平也表示，林安可目前「可以投，不能打」，還透露季初曾問過曾是二刀流的林安可要不要轉投手，「他說他不敢。」