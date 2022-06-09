日職／王柏融二軍獲1保送 火腿不敵橫濱
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天在二軍出戰橫濱DeNA灣星隊，3打數摃龜，僅靠著保送上壘，火腿隊最終以2比9輸球。
王柏融7日出戰橫濱隊二軍，第7局挨了1記觸身球後退場，休息1天後，今天在火腿隊與橫濱隊一役中繼續擔任先發，擔任第5棒，改打指定打擊。
王柏融第2局選到保送，但第4、6、9局未再站上壘包，分別擊成左外野飛球、一壘方向滾地球以及吞下三振。
王柏融此役3打數無安打，1次保送，中斷自5月25日復出以來，連4場敲安的紀錄，賽後打擊率2成96。
橫濱隊全場狂掃14支安打，攻下9分，反觀火腿隊打擊疲弱，僅擊出3支安打，添得2分，包括水野達稀3局下陽春砲，火腿隊最終以2比9落敗。
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