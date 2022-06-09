中職／林子崴回先發 餅總擬好計畫目標下半季

統一獅隊左投林子崴先前因傷下二軍調整，「餅總」林岳平對他也有新安排，目標在下半季將林子崴轉先發，近期將開始增加用球數、投球局數。

獅隊今年先發輪值有胡智為、古林睿煬、江辰晏、布雷克、羅昂，看似人手充足，不過江辰晏近期因快篩陽性缺陣，布雷克、羅昂也傳出腿部不適而拉長休息天數，也才出現姚杰宏上來代班、胡智為日前投一休四先發狀況。

林岳平未雨綢繆，預計循序漸進將林子崴調為先發，餅總說：「我們希望他今年可以固定在牛棚出賽，但運作上不是那麼好，他的投球型態跟出賽後的回饋，看起來不適合中繼。」

林子崴因大腿拉傷在4月22日下二軍調整，林岳平也藉此機會重新調整他的定位，以週期方式拉長投球，「下半季如果有狀況，他隨時可以用。」

林子崴今年出賽7場都是中繼，4.2局、防禦率3.86，生涯從2015年加入中職後，前三年都有先發，不過最近一次先發是2019年8月30日，該年也僅先發3場。