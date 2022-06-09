聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／U23中華培訓名單公布 火球男沈家羲唯一高中生
2022年U23世界盃棒球錦標賽預計10月13日起在台灣開打，要把冠軍留下，地主中華隊今天公布培訓名單，穀保家商火球男沈家羲入選，成為本屆名單唯一高中生。
中華棒協今天公布U23培訓隊名單，其中投手16人、捕手4人、內野手8人、外野手8人，預計8月10日於立德棒球場展開集訓，備戰今年的世界盃，預計10月13至23日在天母棒球場、洲際棒球場兩地舉行。
名單中最大亮點就是生涯最快球速153公里的沈家羲，今年高三的他準備畢業挑戰職棒，他曾表示：「無論旅外或中職，只要有機會就會去嘗試。」
投手還有同為火球男的開南大學潘文輝、前美職費城人隊的徐基麟，去年在U23世界盃大放異彩的「台製潛水艇」陳宇宏同樣入列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言