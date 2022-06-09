棒球／郭泓志野球科學計畫 盼三年內巡迴全台基層球隊

前旅美球星「郭董」郭泓志團隊透過系統化運科訓練協助各級學生棒球，今年與體育署、學生棒球聯盟等單位合作，到六間高中棒球學校巡迴，郭泓志表示，目標是兩、三年內走完台灣基層棒球隊，希望帶給球員更多幫助。

其實郭泓志團隊早已開始在基層棒球走訪，今年在體育署的支持下，進行六支青棒隊巡迴，包括陽明高中、壽山高中、西苑高中、嘉義高中、三民高中及台東體中，以每月巡迴一所學校，每週四天、一次四小時共兩週時間來規劃，進行為期12週的肌力訓練及科學分析檢測，進而提升「單邊的穩定」與「移動中的平衡」，來產生強化運動表現及球場上的能力發揮，比起過去只能短暫停留一天更深度紮根，郭董說，時間拉長，有助球員有較多練習時間，有問題互相交流，適時反應，不是為做而做。

郭董團隊包括傳接球實驗室、仕安物理治療所等單位，以建立高中生體測及棒球專項數據資料庫，針對「肌力體能爆發力」、「投球」、「打擊」、「精準需求」等四項訓練目標，執行TAC訓練迴路，郭泓志說，國、高中生把基本動作做好很重要，避免運動傷害，其實之前國小球隊也有巡迴過，希望他們從小培養運動觀念與習慣。

「現在小朋友資訊發達，網路上有很多影片可以參考，但他們有時候不知道做這個動作的原理是什麼，要帶給他們正確觀念」，郭董說到，自己也在YouTube頻道《郭董懂不懂》拍了一些訓練影片，「想讓大家更認識我們」，有時候人沒有辦法到場，球員也能影片來學習。