玉山盃／嘉義縣隊有人確診退賽 桃園市擊敗台南市晉級4強

桃園市隊今天玉山盃青棒賽7局上趁著對手牛棚出狀況，靠著徐紹予關鍵安打，單局攻下3分，以4比2擊敗台南市隊，晉級4強，將與台北市隊爭奪決賽門票。

嘉義縣隊昨天因9名選手COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，超過規定人數門檻（8人以上）而退出玉山盃青棒賽，也是本屆第2支受疫情影響退賽的隊伍，而A組由勝部新北市隊與敗部台北市隊直接晉級11日的4強賽。

B組勝部台南市隊今天與桃園市隊在三重棒球場交手，兩隊前4局都未能突破，戰成0比0平手，桃園市隊5局上在陽念希敲安後，張趙紘隨即補上一支三壘安打帶有1分打點，助桃園市隊以1比0領先。

台南市隊6局下展開反攻，先靠著保送、盜壘和投手暴投扳平比分，2出局後，楊于鋐在得點圈有人情況下，適時揮出安打，再添1分，以2比1反超。

桃園市隊展現韌性，7局上趁著台南市隊牛棚出現亂流，柯敬賢獲得保送，並開啟球隊攻勢，隨後徐紹予在滿壘情況下，揮出二壘安打送回3名壘上跑者，最終桃園市隊就以4比2勝出，由中繼投手王柏傑拿下勝投。

桃園市隊收下4強賽門票後，11日將與台北市隊交手，台南市隊明天將對決高雄市隊，爭取前進4強最後機會。