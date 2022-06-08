中職／因緣巧合上任 林振賢準備好三天看457人

台鋼雄鷹隊測試會人數爆表，457人報名是預期的2倍以上，天數也從原定的2天拉長到3天，執行統籌教練林振賢做好從早上9點看到晚上9點的準備，「有熱情都不會累」。

雄鷹總教練人選尚未公布，林振賢是人選之一，提前到位先幫助尋找人才，談起接下這份工作，林振賢說：「因緣巧合，因為從樂天桃猿隊退下來，但也想回到球場，剛好台鋼要成立職棒，我又是高雄人，退下來才有這個機會。」

不同於味全龍隊測試會每天會淘汰一定人數，雄鷹測試會每天模式相同，早上身體素質檢測，接下來實戰測試，一天分早、午、晚三批，一批約測試50人，才足夠消化，也會安排投手進牛棚練投，透過棒球數據分析系統「Rapsodo」，測試轉速、球速。

林振賢過去在La New熊隊執教時，也曾參與過球隊自辦測試會，地點同樣在澄清湖，不過這次是他第一次要看這麼多球員，林振賢說，有熱情就不怕累，很高興職棒球隊又回到高雄。

這次測試會有約20人具有職棒資歷，林振賢表示，進過職棒是有那個資格，但脫離棒球比較久，會看體能有沒有下滑，加上戰力外球員選進來還要打一年二軍，是比較可惜。