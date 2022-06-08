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中職／台鋼首年戰力需40人 測試會找「檯面下」好手

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹加盟中職儀式下午舉行，中職會長蔡其昌（左）、台鋼集團會長謝裕民（右）相互交換帽子。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹加盟中職儀式下午舉行，中職會長蔡其昌（左）、台鋼集團會長謝裕民（右）相互交換帽子。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊今天正式成為中職第6隊，第一步就是6月13日起的自辦測試會，報名人數高達457人，其中約20人具職棒資歷，以明年二軍戰力規劃，今年預計要找40人才能成型，測試會找人外，擴編選秀、戰力外球員也會列入考量。

雄鷹隊總教練人選尚未公布，測試會由統籌教練林振賢主導，另找具有職棒資歷的教練協助；林政賢表示，目前即戰力的會找大專、業餘球員，高中生會選具有潛力的，測試會則是希望去發掘「大家沒有注意到、檯面下的選手」。

台鋼雄鷹加盟中職儀式下午舉行，統籌教練林振賢（左）向聯盟秘書長楊清瓏（右）請益。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹加盟中職儀式下午舉行，統籌教練林振賢（左）向聯盟秘書長楊清瓏（右）請益。記者陳正興／攝影

大專、業餘、高中生會有一定比例嗎？林振賢表示，比重拿捏還需要時間，不過高中生也可能有即戰力，慢一點可能三到五年，由於台鋼是新球隊，「比較有時間、耐心去培養高中生選手。」

領隊劉東洋表示，之前就有請林教練幫忙觀察基層球員，選秀方向也都在密集討論中，「關鍵在後面幾輪的選手，可能不能挖到『珍珠』。」

除了自辦測試會外，雄鷹作為新球隊還有年底的擴編選秀、吸收自由契約球員兩個補強管道；劉東洋表示，這部分也要跟林振賢討論，綜合評估後，才能決定選秀會要選多少人，測試會觀察方向也會有比較清楚的輪廓。

不過以新人選秀、擴編選秀加上吸收戰力外球員，林振賢預估，第一年需要差不多40人，另外還有可能有自主培訓的人選，因此選秀人數還無法確定。

選秀 台鋼 林政賢

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