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中職／台鋼首任教頭林振賢是選項之一 教練團添加東洋風
台鋼雄鷹隊今天舉辦加盟記者會，正式成為中職第6隊，今天統籌教練林振賢也到場現身，至於外界關心的總教練人選，領隊劉東洋表示，林振賢是人選之一，但正式布達有可能在今年底、明年初，教練團有可能找日籍教練加入。
台鋼集團今天與中華職棒簽約正式加盟，接下來預計6月13日開始舉行自辦測試會，林振賢作為主導，另外也會找其他職棒經歷教練幫忙觀察，準備7月選秀。
近日外界對於台鋼首任總教練人選有些傳聞，劉東洋表示，總教練的布達要看接下來步驟，有可能在今年底或明年初，林振賢教練也是人選之一，「他本身資歷豐富，也擔任過冬盟總教練，還有過首席教練、二軍總教練的資歷，尤其是高雄出身，符合球隊跟在地結合的方向。」
劉東洋表示，照時程來說8月簽約、9月展開訓練，籌組教練團會照此步驟，「今年沒有實戰比賽，比較不那麼急。」幫忙觀察球員的教練，自然也會納入未來教練團考量。
不過除此之外，劉東洋也透露，還會尋找外籍教練，特別是日籍教練，協助今年這3個月的訓練期，未來看合作狀況、選手反應，如果順暢就留任正式教練。
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