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中職／報名破450人 台鋼雄鷹測試會增加至3天

中央社／ 台北8日電
中華職棒歡迎第六隊，台鋼雄鷹隊今日舉行加盟記者會，中職會長蔡其昌（右）與台鋼集團會長謝裕民（左）戴上有著台鋼雄鷹隊Logo的球帽。 記者陳正興／攝影
中華職棒歡迎第六隊，台鋼雄鷹隊今日舉行加盟記者會，中職會長蔡其昌（右）與台鋼集團會長謝裕民（左）戴上有著台鋼雄鷹隊Logo的球帽。 記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹原訂於6月13日、15日將在高雄市澄清湖棒球場舉辦新人測試會，台鋼集團會長謝裕民今天表示，目前報名人數共457人，比預期增加一倍，因此測試會將增加1天，為6月16日。

中華職棒會長蔡其昌、台鋼集團會長謝裕民今天出席台鋼雄鷹加盟中職記者會簽約儀式，雙方簽約後，台鋼雄鷹成為中職第6隊，中職在2008年之後，重回6隊規模。

台鋼雄鷹今天宣布林振賢為統籌教練，而球隊LOGO也同步出爐，以墨綠色和黃色為主視覺，並呈現球隊隊名中英文字體，中間則呈現白色的英文T字，主持人在一旁介紹LOGO和主視覺，「呈現烈火般的熱情鋼鐵意志，綠色大地的永續，象徵雄鷹振翅翱翔、衝向天際」。

台鋼雄鷹未來將以高雄市澄清湖棒球場為主場，接下來也將與高市府舉辦新人測試會，謝裕民表示，測試會報名情況相當踴躍，截至今天為止，報名人數達457人，超乎預期，「比當初預期200多人，整整增加一倍」，

謝裕民表示，原本測試會將在13日、15日舉行，現在將增加6月16日。

「球隊第一次活動的起手式就這麼成功，給我們很大鼓舞。」謝裕民表示，未來團隊將與市府共同把澄清湖棒球場修建地更好，變得安全、舒適、科技的娛樂場所，打造南台灣棒球新樂園。

謝裕民承諾，將秉持著外界期待與社會責任，將第6隊辦好，他表示，台鋼集團文化為認真、專業、守紀律，也會將第6隊打造成在球場拚勁十足，且為守法、有紀律的球隊。

台鋼 棒球 中職

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