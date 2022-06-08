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中職／台鋼雄鷹Logo揭曉T字帶羽毛 林振賢接任統籌教練
中華職棒今天舉辦台鋼雄鷹加盟記者會，也揭曉球隊隊徽，由綠色為底搭配白色帶有羽毛圖案的英文「T」字，中職會長蔡其昌與台鋼集團會長謝裕民一起戴上台鋼球帽出席，謝裕民更向球迷宣告：「台鋼第6隊來了。」
台灣鋼鐵集團於3月2日正式簽署加盟意向書，4月1日正式遞交營運企劃書，最終在4月27日經由中職常務理監事會議審查資格通過，中職重回六隊規模，台鋼集團也公布隊名為「台鋼雄鷹」，選定由高雄澄清湖棒球場作為主場。
蔡其昌上任後一直將第六隊加盟視為重要任務，他也表示，常常被球迷問到「何時有第六隊？」，而上任時答應的任務，「今天把這個支票兌現。」
謝裕民表示，很榮幸加入中職大家庭，台鋼集團的守則是認真、專業、守紀律，也期待打造出一支球場上拚勁十足，但也是守法的球隊，球隊的主色以環保的綠色為主，也會認真經營高屏市場，要向球迷說，「台鋼第6隊來了。」
台鋼的第一步是6月13日的自辦測試會，報名至今天截止，共有457人報名，謝裕民表示：「超乎當初預期，以為只有200多個，整整多了一倍，給我們很大鼓舞。」為因應報名爆量，也從原定的13、15日，增加一天16日舉行。
台鋼雄鷹總教練人選尚未出爐，但已先找來前樂天桃猿隊首席教練林振賢擔任統籌教練，負責選秀相關事宜，林振賢今天也出席記者會。
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