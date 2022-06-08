日職／火腿睽違37年慘遭無安打 清宮流下不甘心的男兒淚

昨日火腿面對橫濱DeNA的比賽中，火腿BigBoss排出「火力最大化」打線有備而來，仍慘遭橫濱DeNA王牌投手今永昇太封鎖，他成為本季第三位投出無安打比賽的日職投手，這結果也讓清宮幸太郎流下不甘心的男兒淚。

今永昇太主投9局無失分，用了117球僅投出一次保送，成為日職第85位投出無安打比賽的投手，同時也是火腿暌違37年後，再度被對手無安打，值得一提的上一次正是我國好手「東方特快車」郭泰源締造。這位橫濱DeNA王牌賽後表示：「真沒想到自己能投出無安打比賽，是大家幫我獲得這個成就，真的很謝謝我的隊友。」並說到「其實在最後一局上場前，就不停幻想大家衝上投手丘慶祝的樣子，很高興最後如願以償。」

面對對手王牌火腿雖然早有準備，此戰將過往打第四棒的野村祐希改打第一棒，第二棒則排上洋砲努涅茲（Renato Nunez），讓陣中的洋聯打擊王松本剛擔綱第四棒，就是要「強攻」為主，可惜策略失敗，全場僅靠清宮幸太郎獲得保送唯一一次上壘，成為札幌巨蛋史上第一次無安打比賽的配角。賽後清宮幸太郎被記者拍下流出不甘心的眼淚，火腿監督「BigBoss」新庄剛志在接受《體育報知》訪問時說道，「一定是不甘心的淚水，感覺能擊到球，卻又打不到，所才那麼難過。」

包含佐佐木朗希的完全比賽，日職本季已出現3場單名投手獨力完成無安打比賽，也是史上14次，前一次是2012年由廣島的前田健太、巨人的杉内俊哉與歐力士的西勇輝聯手完成。至於史上單季最多無安打比賽則是1940年的5次。