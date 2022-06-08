玉山盃／9名選手確診 嘉義縣因疫退賽本屆第2隊

玉山盃青棒賽原訂今天上午由新北市出戰嘉義縣，中華民國棒球協會表示，嘉義縣隊因9名選手確診，超過規定人數門檻，退出本屆賽事，也是本屆第2支受疫情影響退賽的隊伍。

受雨勢影響，棒協昨天宣布，原訂昨天三重棒球場舉行的A組勝部賽事新北市對嘉義縣，延至今天上午10時同場地開打，另一邊台體大B組勝部賽事，台南市對戰桃園市，因雨延至今天下午1時在三重棒球場登場，而A、B組最後一場敗部賽事則改為9日在三重棒球場再戰。

棒協先前曾公告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，各隊快篩陽性球員達8人以上，無條件退出本次賽事，而今天嘉義縣隊因9名選手確診，超過規定人數門檻，退出本屆玉山盃賽事。

苗栗縣隊在本屆比賽開打前，受疫情影響已經棄賽，而嘉義縣隊成為第2支受疫情波及的隊伍。