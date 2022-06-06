快訊

知名經紀人蔣承縉家中傳命案 蔣稱對方在床上歇斯底里亂吼

台鐵南下區間車開到鶯歌冒煙 1247次桃園至苗栗停駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／新「台南王」胡智為加持 獅隊快追到桃猿了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊胡智為僅休4天再度銜命先發，繳出7局僅失1分好投。圖／統一獅隊提供
統一獅隊胡智為僅休4天再度銜命先發，繳出7局僅失1分好投。圖／統一獅隊提供

統一獅隊真的追上來了！今天在胡智為7局僅失1分好投帶領下，以2：1力克樂天桃猿隊，猿隊在上半季爭霸領先獅隊只剩0.5場勝差，隨時可能翻盤。

猿隊開季以來戰績亮眼，近期卻因疫情重挫戰力，獅隊雖也遇病毒侵擾但撐住戰情，已追到猿隊跟後，賽前兩隊差距只有1.5場勝差，此役直接對戰堪稱關鍵。

在洋投羅昂腳部不適尚未痊癒的情況下，胡智為僅休4天再度銜命先發，繳出一場7局失1分好投，僅被敲出6安打，一度讓對手15上15下，封鎖猿隊打線。

胡智為前7局投完未失分，第8局繼續站上投手丘出狀況，接連被林政華、黃敬瑋敲出安打掉1分，獅隊換投因應，王鏡銘、施子謙成功將猿隊的追平分凍結在三壘上。

胡智為本季第5勝到手，在勝投榜追上隊友羅昂、中信兄弟隊象魔力，今年更是化身新科「台南王」，本季在台南先發3場，拿下3勝0敗、防禦率0.82。

面對猿隊左投霸林爵，獅隊把握有限的攻勢進帳2分，先是在首局靠林靖凱二壘打、胡金龍一壘打串聯，第5局則由高國慶先選到保送，推進二壘後，陳重廷補上二壘打，再為獅隊挹注分數。

胡智為 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／猿隊新增1快篩陽性 林知譽味覺異常

中職／胡智為明拚生涯首次4連勝 猿隊11天9戰力保龍頭

中職／贏得王牌間的賭注！獅隊少主古林睿煬透露好投動力

中職／胡智為5.2局好投奪勝 李丞齡敲雙安外加長傳美技

相關新聞

中職／新「台南王」胡智為加持 獅隊快追到桃猿了

統一獅隊真的追上來了！今天在胡智為7局僅失1分好投帶領下，以2：1力克樂天桃猿隊，猿隊在上半季爭霸領先獅隊只剩0.5場勝...

中職／外傳洪一中接掌兵符 台鋼：尚未有教頭人事洽談

台鋼雄鷹隊總教練人選尚未揭曉，今天有媒體報導現任富邦悍將隊顧問的洪一中呼之欲出，台鋼球團對此回應，目前總教練人選尚在綜合...

U12世界盃／棒球錦標賽強勢回歸 中華隊成軍台南小將入列

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」今年7月29日至8月7日將在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊今天成軍，其...

U12世界盃／日韓美同組廝殺 中華隊評戰力對腳程最憂心

U12世界盃棒球賽將於7月底在台南登場，今天公布12支參賽國家與分組，中華隊由過去曾執教林威助、高志綱等人的賴朝榮領軍，...

玉山盃／林培緯單場2長打 站上打擊區會讓人害怕

玉山盃青棒賽台北市隊林培緯今天單場2支二壘打，總教練李杜宏直言，林培緯站上打擊區會讓人害怕，但還需要磨練；林培緯具長打火...

玉山盃／北市贏得驚險 靠再見保送擊敗新竹市

玉山盃青棒賽台北市隊今天敗部與新竹市隊交手，兩隊6局打完僵持不下，7局台北市隊抓準對方投手群出狀況，靠著再見保送以4比3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。