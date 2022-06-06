中職／新「台南王」胡智為加持 獅隊快追到桃猿了

統一獅隊真的追上來了！今天在胡智為7局僅失1分好投帶領下，以2：1力克樂天桃猿隊，猿隊在上半季爭霸領先獅隊只剩0.5場勝差，隨時可能翻盤。

猿隊開季以來戰績亮眼，近期卻因疫情重挫戰力，獅隊雖也遇病毒侵擾但撐住戰情，已追到猿隊跟後，賽前兩隊差距只有1.5場勝差，此役直接對戰堪稱關鍵。

在洋投羅昂腳部不適尚未痊癒的情況下，胡智為僅休4天再度銜命先發，繳出一場7局失1分好投，僅被敲出6安打，一度讓對手15上15下，封鎖猿隊打線。

胡智為前7局投完未失分，第8局繼續站上投手丘出狀況，接連被林政華、黃敬瑋敲出安打掉1分，獅隊換投因應，王鏡銘、施子謙成功將猿隊的追平分凍結在三壘上。

胡智為本季第5勝到手，在勝投榜追上隊友羅昂、中信兄弟隊象魔力，今年更是化身新科「台南王」，本季在台南先發3場，拿下3勝0敗、防禦率0.82。

面對猿隊左投霸林爵，獅隊把握有限的攻勢進帳2分，先是在首局靠林靖凱二壘打、胡金龍一壘打串聯，第5局則由高國慶先選到保送，推進二壘後，陳重廷補上二壘打，再為獅隊挹注分數。