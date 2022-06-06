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U12世界盃／日韓美同組廝殺 中華隊評戰力對腳程最憂心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U12世界盃棒球賽7月29日開打，本屆中華隊由賴朝榮領軍。圖／中華棒球協會提供
U12世界盃棒球賽7月29日開打，本屆中華隊由賴朝榮領軍。圖／中華棒球協會提供

U12世界盃棒球賽將於7月底在台南登場，今天公布12支參賽國家與分組，中華隊由過去曾執教林威助、高志綱等人的賴朝榮領軍，預計在6月27日展開集訓，目前對於整體戰力的評估，他對小選手的腳程最擔心。

第六屆U12世界盃因疫情延後一年，今年終於要迎接開打，賽事訂於7月29日到8月7日進行，本屆賽事口號「拚戰世界、無所畏懼」。中華隊所在的A組，還有墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬，B組則有日本、南韓、美國、多明尼加、捷克、關島。

台中市隊今年拿下華南金控盃少棒賽冠軍、取得U12世界盃組訓權，由賴朝榮擔任總教練，目前培訓隊納入18名正選及2名預備選手，預計在6月27日展開集訓。

賴朝榮指出，今年受到疫情影響，從打華南金控盃開始就滿辛苦，對於小選手的狀況要更加留心，「帶起來確實很辛苦，晚上擔心有狀況，早上也要很早起來觀察選手健康。」備戰7月底開打的賽事，原先是期望能有45天集訓，但他考量希望先待疫情趨緩，暫定在6月27日開訓，「離開打還有1個月，時間應該還算足夠。

中華隊上屆奪冠，賴朝榮坦言有壓力，「上一屆冠軍留在台灣，我們不能沒有目標，盡量去要求、盡量去達成，結果怎樣就是全力以赴。」由於台中市中山國中在謝國城盃青少棒賽奪冠，取得LLB次青少棒賽代表權，賴朝榮規畫兩支球隊一起集訓，他笑說：「中山國中的藍總教練（藍文權），他也是我的學生，叫他協助一下。」

談到目前培訓隊整體戰力，賴朝榮對於腳程最擔心，「目前觀察是腳程要再加油，感覺腳程快的沒幾個，這是我比較擔心的，投手還OK，攻擊力、串聯度還在觀察。」

中華隊 LLB次青少棒

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