快訊

獨／夫妻大雪山森林健走 大樹突倒壓住妻拉出已亡

震撼！羅智強宣布退出桃園市長選舉 上千網友湧入喊心疼

另一種上課風景！屏東女中這一班 全班都到學校上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／拚金盃留台灣 辜仲諒開出牛排、冰淇淋支票

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華棒協理事長辜仲諒勉勵U12世界盃中華隊，也叮嚀疫情之下，保護好自己就是保護球隊。圖／中華棒協提供
中華棒協理事長辜仲諒勉勵U12世界盃中華隊，也叮嚀疫情之下，保護好自己就是保護球隊。圖／中華棒協提供

U12世界盃棒球賽確定作為疫情以來第一個在台灣舉辦的棒球國際賽，將於7月底在台南亞太國際棒球訓練中心主、副球場開打，中華棒協理事長辜仲諒今天在中華隊成軍記者會上開出支票，「如果有好表現的話，看要吃怎樣的牛排、吃多少冰淇淋，我請客！」勉勵小球員將冠軍留在台灣。

2021年第六屆U12世界盃因疫情延後一年，今年終於要迎接開打，賽事訂於7月29日到8月2日進行分組預賽，8月4日到6日進行超級循環，冠軍賽與銅牌賽則於8月7日舉辦。

本屆賽事口號「拚戰世界、無所畏懼」，共有12國參賽，中華隊所在的A組，還有墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬，B組則有日本、南韓、美國、多明尼加、捷克、關島，中華隊首戰於7月29日晚上6點半出戰義大利。

U12世界盃作為台灣復辦國際賽的第一棒，辜仲諒表示，這段時間國際賽因疫情不斷延期，他也備感煎熬，很感謝教育部、衛福部及各界的全力協助，共同努力讓這次賽事順利開打。

賽事將在疫情之下開打，嚴格擬定防疫計畫書，對12支參賽球隊都會是考驗，辜仲諒也叮嚀選手，「疫情當下，保護好自己，就是保護好球隊。」他說：「12隊都一樣辛苦，但我相信我們中華隊遇強則強，不會只會打順風球，碰到逆境會更加努力。」

前5屆賽事，中華隊2度奪冠，本屆是以衛冕軍的身分迎戰，辜仲諒不諱言希望把冠軍留在台灣，也期望打造台南成為少棒之都。他告訴小選手，「舞台在台灣，我勉勵你們全力以赴，把最棒身手展現在國人面前看，如果有好表現的話，看要吃怎樣的牛排、吃多少冰淇淋，我請客！」

中華隊 棒球

延伸閱讀

籃球／備戰世界盃資格賽 中華隊開訓

羽球／義大利國際賽摘雙冠 台灣收下隊史首金

法網／悲情高芙 雙打遭地主逆轉再無緣金盃

只要299元爽吃3300元牛排龍蝦！台北喜來登「1泊2食」再享Buffet與免費蛋糕

相關新聞

中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球...

中職／外傳洪一中接掌兵符 台鋼：尚未有教頭人事洽談

台鋼雄鷹隊總教練人選尚未揭曉，今天有媒體報導現任富邦悍將隊顧問的洪一中呼之欲出，台鋼球團對此回應，目前總教練人選尚在綜合...

棒球／古巴叛逃球員組隊打經典賽？夢幻隊星度破表

世界棒球經典賽（WBC）確定將在2023年回歸，目前古巴職業棒球員協會（ACPBP）想徵召曾經叛逃到大聯盟的古巴球員，「古巴夢幻隊」若真能組成，陣容星度預料將破表。 除了古巴過去長期禁止，再加上

U12世界盃／日韓美同組廝殺 中華隊評戰力對腳程最憂心

U12世界盃棒球賽將於7月底在台南登場，今天公布12支參賽國家與分組，中華隊由過去曾執教林威助、高志綱等人的賴朝榮領軍，...

玉山盃／林培緯單場2長打 站上打擊區會讓人害怕

玉山盃青棒賽台北市隊林培緯今天單場2支二壘打，總教練李杜宏直言，林培緯站上打擊區會讓人害怕，但還需要磨練；林培緯具長打火...

玉山盃／北市贏得驚險 靠再見保送擊敗新竹市

玉山盃青棒賽台北市隊今天敗部與新竹市隊交手，兩隊6局打完僵持不下，7局台北市隊抓準對方投手群出狀況，靠著再見保送以4比3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。