U12世界盃／拚金盃留台灣 辜仲諒開出牛排、冰淇淋支票

U12世界盃棒球賽確定作為疫情以來第一個在台灣舉辦的棒球國際賽，將於7月底在台南亞太國際棒球訓練中心主、副球場開打，中華棒協理事長辜仲諒今天在中華隊成軍記者會上開出支票，「如果有好表現的話，看要吃怎樣的牛排、吃多少冰淇淋，我請客！」勉勵小球員將冠軍留在台灣。

2021年第六屆U12世界盃因疫情延後一年，今年終於要迎接開打，賽事訂於7月29日到8月2日進行分組預賽，8月4日到6日進行超級循環，冠軍賽與銅牌賽則於8月7日舉辦。

本屆賽事口號「拚戰世界、無所畏懼」，共有12國參賽，中華隊所在的A組，還有墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬，B組則有日本、南韓、美國、多明尼加、捷克、關島，中華隊首戰於7月29日晚上6點半出戰義大利。

U12世界盃作為台灣復辦國際賽的第一棒，辜仲諒表示，這段時間國際賽因疫情不斷延期，他也備感煎熬，很感謝教育部、衛福部及各界的全力協助，共同努力讓這次賽事順利開打。

賽事將在疫情之下開打，嚴格擬定防疫計畫書，對12支參賽球隊都會是考驗，辜仲諒也叮嚀選手，「疫情當下，保護好自己，就是保護好球隊。」他說：「12隊都一樣辛苦，但我相信我們中華隊遇強則強，不會只會打順風球，碰到逆境會更加努力。」

前5屆賽事，中華隊2度奪冠，本屆是以衛冕軍的身分迎戰，辜仲諒不諱言希望把冠軍留在台灣，也期望打造台南成為少棒之都。他告訴小選手，「舞台在台灣，我勉勵你們全力以赴，把最棒身手展現在國人面前看，如果有好表現的話，看要吃怎樣的牛排、吃多少冰淇淋，我請客！」