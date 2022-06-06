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玉山盃／北市贏得驚險 靠再見保送擊敗新竹市
玉山盃青棒賽台北市隊今天敗部與新竹市隊交手，兩隊6局打完僵持不下，7局台北市隊抓準對方投手群出狀況，靠著再見保送以4比3拿下勝利，總教練李杜宏坦言：「贏得驚險。」
111年玉山盃全國青棒錦標賽台北市隊敗部與新竹市隊交手，台北市隊1局靠著林培緯二壘打先馳得點，3局再靠著林培緯二壘打開啟攻勢，余梓銘安打送回1分，張瑋倫二壘打再添1分。
新竹市隊比賽前半段打線受制，直到6局靠著古家年3分砲扳平比數，台北市隊7局靠著安打、接連3次四壞保送擠回致勝分，順利拿下比賽勝利。
李杜宏表示，今天可以拿下比賽的關鍵，是投手群前面幾局好投壓制，直到6局才讓對手敲出安打，但球隊跑壘還有守備處理都有瑕疵，讓對手有機可趁，差一點輸球，贏得很驚險。
台北市隊先發投手陳麒安用44球投3局沒被敲出安打，投出5次三振、無失分，展現不錯壓制力。被問起提前換下的原因，李杜宏表示，球員先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），對肺部影響比較大，考量練投次數和身體狀況，提前換下場，也讓後面幾任投手輪流上場分擔、適應比賽的感覺。
台北市隊拿下今天比賽勝利，明天敗部將與屏東縣隊交手。明天勝部賽事，新北市隊與嘉義縣隊交手，台南市隊與桃園市隊交手，勝隊取得4強門票。
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