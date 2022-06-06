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玉山盃／林培緯單場2長打 站上打擊區會讓人害怕

中央社／ 新北6日電
林培緯玉山盃單場2長打 玉山盃青棒賽台北市隊林培緯（圖）6日單場2支二壘打，總教練李杜宏直言，林培緯站上打擊區會讓人害怕，但還需要磨練。 中央社
林培緯玉山盃單場2長打 玉山盃青棒賽台北市隊林培緯（圖）6日單場2支二壘打，總教練李杜宏直言，林培緯站上打擊區會讓人害怕，但還需要磨練。 中央社

玉山盃青棒賽台北市隊林培緯今天單場2支二壘打，總教練李杜宏直言，林培緯站上打擊區會讓人害怕，但還需要磨練；林培緯具長打火力，今年也將挑戰中職選秀

111年玉山盃青棒賽台北市隊今天敗部與新竹市隊交手，林培緯先發扛3棒、守一壘，1局敲出二壘打送回球隊第1分，3局再敲出二壘打，7局選到保送上壘，單場3打數敲2安、貢獻1分打點；球隊終場以4比3拿勝。

台北市隊總教練李杜宏表示，林培緯與味全龍隊打者李展毅類型很相似，都屬於有力量的打者，站上打擊區是會讓人害怕的，但觀念上和技巧上還需要再修正，太追求全力揮擊，抓球路經驗還需要磨練。

林培緯在5月中落幕的王貞治盃青棒賽，以打擊率7成50拿下大會打擊獎，母隊大理高中總教練黃文生稱讚他十分認真，「把棒球當生命」，練球認真自主，休息時重量訓練強化身體，跟著球隊練完球還會自主特打訓練。

林培緯國小之前是打羽球，國中才開始接受正規棒球訓練，高一開始就有在外面訓練中心強化體能和重量。林培緯自評體能上進步很多，敏捷和力量明顯變大，升上高三心裡就決定畢業要挑戰選秀，主要守備位置是三壘、一壘，游擊也有守過。

林培緯王貞治盃打擊狀況調整到最好，但因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），球隊冠軍戰沒能打成、裁定亞軍，林培緯坦言有點可惜，也表示自己的症狀算多，隔離結束後體能很明顯往下掉，現在揮棒速度還是有受到影響。

林培緯玉山盃前幾場比賽打擊發揮不如預期，今天單場敲出2支長打，他表示，到球隊協助訓練、具職棒資歷的李杜軒提醒要設定球路，抓內角紅中的球打，「再爛就這樣、球來就打」，很開心可以有好的結果。

王貞治盃 玉山盃 選秀

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