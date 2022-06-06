中職／下季接任台鋼總教練? 洪一中出面回應：順其自然
台鋼雄鷹正式成為中華職棒第6隊後，最備受矚目的不外乎就是新教練人選，外界不斷傳出現任富邦顧問洪一中是該職位最熱門人選，年底即將接任台鋼兵符。今天洪一中對此發表看法，表示「未來的事，就順其自然。」
今年是「7冠教頭」洪一中和富邦悍將3年合約的最後一年，去年因球隊戰績不理想，季後請辭轉任顧問一職。洪一中生涯帶兵累計991勝是中華職棒紀錄，7次總冠軍也是中職第一。
外傳前樂天首席教練林振賢將接任台鋼統籌執行教練，林振賢和洪一中2人過去共事長達15年，而且都是出身高雄。台鋼未來主場在高雄，地緣關係也是影響總教練考人選的因素。
未來是否將接任台鋼兵符，洪總表示，自己並未注意外界傳聞，台鋼並未與他聯繫，對未來的事就持順其自然。而台鋼領隊劉東洋表示，「總教練人選，包括國內的優秀教練以及外籍教練，都在綜合評估階段，球團現階段並未針對接任總教練人事進行洽談。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言