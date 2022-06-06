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台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

中職／下季接任台鋼總教練? 洪一中出面回應：順其自然

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊總教練洪一中。圖／報系資料照
富邦悍將隊總教練洪一中。圖／報系資料照

台鋼雄鷹正式成為中華職棒第6隊後，最備受矚目的不外乎就是新教練人選，外界不斷傳出現任富邦顧問洪一中是該職位最熱門人選，年底即將接任台鋼兵符。今天洪一中對此發表看法，表示「未來的事，就順其自然。」

今年是「7冠教頭」洪一中和富邦悍將3年合約的最後一年，去年因球隊戰績不理想，季後請辭轉任顧問一職。洪一中生涯帶兵累計991勝是中華職棒紀錄，7次總冠軍也是中職第一。

外傳前樂天首席教練林振賢將接任台鋼統籌執行教練，林振賢和洪一中2人過去共事長達15年，而且都是出身高雄。台鋼未來主場在高雄，地緣關係也是影響總教練考人選的因素。

未來是否將接任台鋼兵符，洪總表示，自己並未注意外界傳聞，台鋼並未與他聯繫，對未來的事就持順其自然。而台鋼領隊劉東洋表示，「總教練人選，包括國內的優秀教練以及外籍教練，都在綜合評估階段，球團現階段並未針對接任總教練人事進行洽談。」

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