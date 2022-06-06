中職／龍象大戰揪球迷來丟碼表 兄弟球探專業測速

6月11、12日洲際球場進行2022年龍象大戰主題日，兩隊穿上復古球衣，場外也有趣味十足的活動邀球迷共襄盛舉，設置「昧爽丟啦！」丟碼表測速挑戰賽，12日測出速度最快者，將可站上洲際球場投手丘開球。

龍象大戰主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，場外活動將設置「昧爽丟啦！」丟碼表測速挑戰賽，邀請象迷、龍迷一起來。

兄弟球團表示，12日測出速度最快者，將可站上洲際球場投手丘進行開球，總決賽將由最專業的中信兄弟球探公平公正公開為比賽進行測速。11日的開球嘉賓則已經確定就是蔡明里，為龍象大戰主題日開球。

賭上龍象兩隊的面子，主題日兩天場內場外各八個回合的比賽勝負，敗隊的應援團長將到對方主場擔任一日志工。第一回合來場劍拔弩張的壘球賽，兩隊應援團長小白、勛雞領軍擔任總教練，兩隊女孩也將出動打氣，2022中信兄弟Fans Club季票會員於6日中午12點於中信兄弟官方網站優先報名，繳費完成才算報名成功。

第二到第六回合將在洲際二樓平台場外舞台活動進行熱鬥，第七回合則於五局中場舉行「叫支援啦！兄弟龍總來！」象迷、龍迷將來一場支援前線大戰！第八回合從場外戰回場內，看究竟是龍、象誰能取得勝利。

主題日內野入場就能獲得傳統應援標配「835號喇叭」，號召象迷、龍迷帶著旗幟進場，重回90年代旗海飄揚的感動，轉播也將復刻早期收看職棒球賽時的「懷舊復古鏡面字卡」。