快訊

萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

中重症+243 首例15歲青少年死亡、再增8個月大童死亡

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

中職／龍象大戰揪球迷來丟碼表 兄弟球探專業測速

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2022年「龍象大戰」主題日6月11、12日在洲際球場登場，場外設置PK丟碼表活動，測出最速者將可登上洲際球場開球。圖／中信兄弟隊提供
2022年「龍象大戰」主題日6月11、12日在洲際球場登場，場外設置PK丟碼表活動，測出最速者將可登上洲際球場開球。圖／中信兄弟隊提供

6月11、12日洲際球場進行2022年龍象大戰主題日，兩隊穿上復古球衣，場外也有趣味十足的活動邀球迷共襄盛舉，設置「昧爽丟啦！」丟碼表測速挑戰賽，12日測出速度最快者，將可站上洲際球場投手丘開球。

龍象大戰主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，場外活動將設置「昧爽丟啦！」丟碼表測速挑戰賽，邀請象迷、龍迷一起來。

兄弟球團表示，12日測出速度最快者，將可站上洲際球場投手丘進行開球，總決賽將由最專業的中信兄弟球探公平公正公開為比賽進行測速。11日的開球嘉賓則已經確定就是蔡明里，為龍象大戰主題日開球。

賭上龍象兩隊的面子，主題日兩天場內場外各八個回合的比賽勝負，敗隊的應援團長將到對方主場擔任一日志工。第一回合來場劍拔弩張的壘球賽，兩隊應援團長小白、勛雞領軍擔任總教練，兩隊女孩也將出動打氣，2022中信兄弟Fans Club季票會員於6日中午12點於中信兄弟官方網站優先報名，繳費完成才算報名成功。

第二到第六回合將在洲際二樓平台場外舞台活動進行熱鬥，第七回合則於五局中場舉行「叫支援啦！兄弟龍總來！」象迷、龍迷將來一場支援前線大戰！第八回合從場外戰回場內，看究竟是龍、象誰能取得勝利。

主題日內野入場就能獲得傳統應援標配「835號喇叭」，號召象迷、龍迷帶著旗幟進場，重回90年代旗海飄揚的感動，轉播也將復刻早期收看職棒球賽時的「懷舊復古鏡面字卡」。

中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／外傳洪一中接掌兵符 台鋼：尚未有教頭人事洽談

中職／台鋼雄鷹中線好手獵才 捕手戰力是個大難題

中職／史上第一人 潘威倫投出生涯第3萬球

中職／復古龍象大戰主視覺 葉君璋不客氣對林威助吹粉

相關新聞

中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球...

中職／外傳洪一中接掌兵符 台鋼：尚未有教頭人事洽談

台鋼雄鷹隊總教練人選尚未揭曉，今天有媒體報導現任富邦悍將隊顧問的洪一中呼之欲出，台鋼球團對此回應，目前總教練人選尚在綜合...

棒球／古巴叛逃球員組隊打經典賽？夢幻隊星度破表

世界棒球經典賽（WBC）確定將在2023年回歸，目前古巴職業棒球員協會（ACPBP）想徵召曾經叛逃到大聯盟的古巴球員，「古巴夢幻隊」若真能組成，陣容星度預料將破表。 除了古巴過去長期禁止，再加上

中職／龍象大戰揪球迷來丟碼表 兄弟球探專業測速

6月11、12日洲際球場進行2022年龍象大戰主題日，兩隊穿上復古球衣，場外也有趣味十足的活動邀球迷共襄盛舉，設置「昧爽...

玉山盃／爸爸李志傑教滑球 李軍後援率屏東搶勝

玉山盃青棒賽敗部屏東縣隊後援投手李軍投打有表現，敲長打、1打點，比賽後半段登板後援投2局失2分，拿下勝投，拿手變速球的滑...

玉山盃／王上任遭頭部觸身球續留場上拚 翁克堯給建議

玉山盃青棒賽屏東縣隊高三球員王上任帶著自信參賽，首打席被頭部觸身球，續留場上敲2安貢獻2分打點，用好表現帶領學弟，也聽職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。