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玉山盃／王上任遭頭部觸身球續留場上拚 翁克堯給建議

中央社／ 新北6日電
111年玉山盃全國青棒錦標賽敗部賽事屏東縣隊6日與彰化縣隊交手，屏東縣隊高三球員王上任（中）首打席被頭部觸身球，續留場上敲2安貢獻2分打點，用好表現帶領學弟。 中央社
111年玉山盃全國青棒錦標賽敗部賽事屏東縣隊6日與彰化縣隊交手，屏東縣隊高三球員王上任（中）首打席被頭部觸身球，續留場上敲2安貢獻2分打點，用好表現帶領學弟。 中央社

玉山盃青棒賽屏東縣隊高三球員王上任帶著自信參賽，首打席被頭部觸身球，續留場上敲2安貢獻2分打點，用好表現帶領學弟，也聽職棒退役球員翁克堯建議，內外野兼修增加價值。

111年玉山盃全國青棒錦標賽敗部賽事屏東縣隊今天與彰化縣隊交手，屏東縣隊王上任先發扛5棒、守左外野，2局首打席就被頭部觸身球，在左眉上方輕微刮痕流血，但持續留在場上。

王上任4局敲出一壘打、6局敲出三壘打，7局獲得故意四壞保送，今天單場2安、2打點，手感不錯，率隊以10比8拿下勝利。

王上任表示，首打席就被頭部觸身球，當下有點暈暈的，但沒有什麼大問題，感覺跟一般觸身球一樣，來參賽之前有跟著業餘屏東紅尾成棒隊練習調整，心態和攻擊策略上都有收穫，「我是帶著自信來比賽的。」

身為陣中的高三學長，王上任扛起責任，希望展現價值、帶領學弟們，目前為止玉山盃每場比賽都有敲安、符合預期。

屏東紅尾成棒隊球員、職棒退役球員翁克堯先前曾在王上任母隊屏東高中棒球隊當教練。王上任表示，原本自己是內野手，但剛開始內野有學長，所以改守外野，翁克堯也有建議他，把外野當作副業，增加價值。

王上任雖然可投可打，但他表示，先前參加木棒聯賽時受傷，之後應該不會往投手走，擔任野手內外兼修，內野二壘、三壘、游擊都可以守，但最有自信的是三壘，對自己的腳程很有自信，畢業是否投入選秀、還要再跟家人討論。

玉山盃

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