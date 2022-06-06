玉山盃／屏東縣展現韌性 敗部賽勝彰化保住生機

玉山盃青棒賽敗部賽事屏東縣今天與彰化縣交手，屏東縣隊7局把握機會串聯攻勢搶分、李軍後援2局穩守，率隊以10比8拿下勝利、保住晉級生機，總教練陳耿佑誇讚球員展現韌性。

111年玉山盃全國青棒錦標賽敗部賽事屏東縣隊今天與彰化縣在三重棒球場交手，屏東縣隊前5局打完2比6落後。

屏東縣隊6局上有攻勢，靠著安打、保送、王上任三壘打，一棒送回2分，再靠著保送、內野安打、失誤添分，單局攻下5分、超前比數。

彰化縣隊6局下再拿2分、再度翻轉戰局，屏東縣隊7局上抓準對方投手、守備有狀況，靠著單局2安、1保送、1次守備失誤，一口氣攻下3分，順利拿下比賽勝利；屏東縣隊後援投手李軍7局下穩守不失分，幫助球隊守住勝利。

李軍今天後援2局，被敲4支安打，投出1次四壞保送、3次三振，失掉2分責失分，球隊拿勝，李軍是勝投。

屏東縣隊陣中高三球員王上任今天扛5棒、守左外野，2局就被頭部觸身球，在左眉上方輕微刮痕流血，但持續留在場上，4局敲出一壘打、6局敲出三壘打，7局獲得故意四壞保送，今天單場2安、2打點，手感不錯。

屏東縣隊總教練陳耿佑表示，今天比賽大家展現韌性，落到敗部每一場比賽都沒有退路，只能一場一場搶下來，也提到王上任是可投可打的好手，但這個比賽投球調整狀態沒有很好，打擊表現不錯，球隊很倚賴他的攻擊火力。