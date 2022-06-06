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中職／外傳洪一中接掌兵符 台鋼：尚未有教頭人事洽談

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
媒體報導富邦悍將隊顧問洪一中將接台鋼兵符，台鋼球團回應尚在評估中。 聯合報系資料照
媒體報導富邦悍將隊顧問洪一中將接台鋼兵符，台鋼球團回應尚在評估中。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊總教練人選尚未揭曉，今天有媒體報導現任富邦悍將隊顧問的洪一中呼之欲出，台鋼球團對此回應，目前總教練人選尚在綜合評估階段，對於外傳的洪一中，目前並未進行任何人事洽談。

台鋼以第6隊之姿進軍中職，第一步人事布局由劉東洋擔任領隊，組軍球探部門，萬眾期待的教練團陣容則尚未揭開面紗，僅統籌執行教練可望由林振賢出任白熱化。

今天有媒體報導，總教練可望由執教生涯991勝的洪一中接掌台鋼兵符，球團對此表示，「成軍步調上，今年台鋼雄鷹球團的主要任務將以選秀會的選才以及球隊組成之後的訓練為主，這個部分會交給統籌執行教練以及接下來籌組的教練團負責。」

至於總教練人選，球團表示目前尚在綜合評估階段，「總教練人選，包括國內的優秀教練以及外籍教練，都在綜合評估階段。」對於媒體推測的洪一中總教練，球團表示，「球團現階段並未針對接任總教練人事進行洽談。」

洪一中去年季後卸下悍將兵符，轉任顧問，目前與悍將仍有合約關係。

洪一中 台鋼 富邦悍將

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