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棒球／古巴叛逃球員組隊打經典賽？夢幻隊星度破表

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基終結者查普曼曾於2009年代表古巴參加第2屆經典賽，並於同年叛逃。 歐新社
洋基終結者查普曼曾於2009年代表古巴參加第2屆經典賽，並於同年叛逃。 歐新社

世界棒球經典賽（WBC）確定將在2023年回歸，目前古巴職業棒球員協會（ACPBP）想徵召曾經叛逃到大聯盟的古巴球員，「古巴夢幻隊」若真能組成，陣容星度預料將破表。

除了古巴過去長期禁止，再加上現在美國持續對古巴執行經濟制裁，古巴球員無法循正常管道前往美國挑戰大聯盟，想圓大聯盟夢只能選擇叛逃，如此一來也就喪失代表古巴出征國際賽的資格。

來自古巴的邁阿密商人費南德茲（Mario Fernández）是目前古巴職業棒球員協會的會長，他近期努力推動讓從古巴叛逃的球員或者古巴裔球員，自行組隊參加世界棒球經典賽。根據《The Athletic》報導，有許多現役或退役的古巴叛逃球員，都加入這個協會，希望他們的夢想有朝一日能夠實現。

此外，他們還準備向主辦經典賽的大聯盟及WBSC（世界棒壘球總會）請願，允許大聯盟的古巴球員以「Cubanos」之名、獨立於古巴國家隊參賽。

不過要組成這支「夢幻隊」沒有那麼容易，由於古巴棒協主席培瑞茲（Juan Reynaldo Pérez）4月就發出聲明，指出ACPBP的目的是出於政治而非體育，想要在經典賽篡奪古巴國家隊的地位，並拿出規定稱只有被WBSC認可的成員（各國棒協）才能組織國家隊。

若這支「古巴夢幻隊」真能順利組成，堅強的陣容將引起萬眾矚目，包括從古巴叛逃的洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）、去年世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）、白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）等人，還有合法離開古巴的洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）、金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）等，都將成為「Cubanos」戰力。

曾代表古巴出戰世界棒球經典賽，後來叛逃的天使終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）在《The Athletic》的報導中表示，「想像一下這支充滿職業好手的球隊，它將會由26名大聯盟球星組成，這一定會很棒。」

經典賽 古巴

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