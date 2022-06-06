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日職／雨天登板3戰3勝 洋聯新人王歸功「高中下雨也得練球」

聯合新聞網／ 綜合報導
去年拿下洋聯新人王的宮城大彌，這兩年在雨天登板的比賽都拿下勝投，他認為關鍵在高中時，教練就要求選手雨天也得練球的關係。圖擷取自twitter
去年拿下洋聯新人王的宮城大彌，這兩年在雨天登板的比賽都拿下勝投，他認為關鍵在高中時，教練就要求選手雨天也得練球的關係。圖擷取自twitter

去年拿下洋聯新人王的歐力士投手宮城大彌，今年開季雖然一度陷入低潮，不過近期他的表現逐漸回穩，5日在雨中對上廣島的比賽，他投出6局失2分的優質演出，拿下個人的一波五連勝。而他更表示，之所以能不受雨勢影響繳出好投，歸功於高中時期就打下的基礎。

根據日本媒體「體育日本」報導，為了應付這場在雨中開打的比賽，宮城換上了特製的防水釘鞋，以重視控球為主，投給對方打的模式對付廣島打線。雖然球速大約只落在140公里上下，和他狀況最好的時候有些落差，但還是有效壓低失分奪勝。

宮城大彌在去年4月4日碰上樂天，以及8月13日對上羅德時，都和這場一樣是在雨中登板，且這三場比賽他都拿下勝投。宮城透露，自己過去就讀沖繩的興南高中時，總教練我喜屋優就要求即使下雨，選手也必須穿上雨衣和長靴練球，當時他對此相當反感，但如今這些經驗都派上用場。

宮城今年開季先吞2敗之後拿下5連勝，5場勝投也緊追隊友山本由伸的6勝，與佐佐木朗希（羅德）、東濱巨（軟銀）和伊藤大海（火腿）並列洋聯第二。歐力士也因為這場勝利，目前勝率剛好維持在5成整，暫時排在洋聯第三A段班的位置。

宮城大彌 歐力士

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