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中職／攻擊火力不如以往 詹子賢抗低潮：跪著也要走下去

聯合新聞網／ 綜合報導
詹子賢本季陷入低潮。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
詹子賢本季陷入低潮。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

去年拿下總冠軍賽MVP的中信兄弟強棒詹子賢，本季狀況不盡理想，至今出賽33場打擊率2成29，僅有1發全壘打，昨晚在球隊苦吞三連敗後，他在IG吐露心聲。

兄弟昨和本季戰績墊底的富邦悍將交手，兄弟派出的洋投泰迪只撐3.2局就狂失7分退場，比賽後段才代打上陣的詹子賢，8局選到一次保送，9局在兩出局一三壘有人情況下，第一球就揮成二壘上方的沖天炮遭接殺，終場兄弟也以2：8不敵悍將，並吞下近期三連敗。

詹子賢本季火力明顯不如以往，目前出賽33場，打擊率2成29、長打率3成24皆為生涯新低，另外全壘打也難產，僅貢獻1發，昨晚他在個人IG限時動態吐露心境，寫下「經得起逆境，便能學會本領。再怎麼艱難，跪著走也要走下去。能順遂度日好像也不是我的人生。」

詹子賢在限時動態發表心情。 圖擷自詹子賢IG
詹子賢在限時動態發表心情。 圖擷自詹子賢IG

詹子賢 中信兄弟

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