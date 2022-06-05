中職／陳傑憲10局上兩分砲屠龍 獅隊20勝到手逼近猿隊

統一獅隊今天在天母球場贏得辛苦，3度遭味全龍隊追平比數進入延長賽，陳傑憲10局上跳出來當英雄，轟出右外野兩分砲成為致勝一擊，獅隊終場9：6獲勝，成為上半季第2支奪下20勝的球隊。

陳傑憲5打數3安打，本季第2轟為獅隊打下江山，獲選單場MVP，李丞齡6打數3安打、攻下4分打點，是獅隊獲勝另一功臣，龍隊郭天信單場4安留下遺憾。

獅隊單周5戰4勝、近10戰搶下8勝，繼排名領先的樂天桃猿隊（21勝1和12敗）後，勝場數也達20，兩隊之間只剩1.5場勝差，明天將在台南球場進行補賽。

獅隊首局就發動攻勢，靠邱智呈、潘傑楷安打攻下全場第1分，3局上胡金龍二壘打、 潘傑楷獲保送，李丞齡適時二壘打攻下兩分打點，拉大成3分領先。

龍隊面對獅隊先發姚杰宏，前3局無法破蛋，4局下張政禹揮出安打後， 拿莫．伊漾轟出左外野兩分砲，本季第4轟出爐，幫助龍隊追成2：3。

姚杰宏投5局被揮出4支安打、保送兩次、失兩分，退場時保有勝投資格；6局下潘威倫接手，被吉力吉撈．鞏冠揮出內野安打，龍隊利用機會，靠盜壘、獅隊失誤和拿莫．伊漾內野滾地球追平比數。

龍隊洋投鋼龍先發6局，被揮出6支安打、失3分，和姚杰宏一樣無關勝敗。

獅隊7局上再從龍隊第2任投手王玉譜的手中攻下1分，但潘威倫7局下又失1分，雙方形成4：4平手。

9局上龍隊洋投伍鐸登板，陳傑憲擊出二壘滾地球，造成吳東融失誤，胡金龍安打攻占一、三壘，潘傑楷內野滾地球攻下超前分，接著李丞齡安打再下一城，獅隊6：4超前。

但獅隊洋投柯瑞9局下也出狀況，曾陶鎔二壘打、劉基鴻獲保送，接著邱辰犧牲觸擊將兩人送上二、三壘，郭天信再揮關鍵二壘打，個人單場第4安攻下兩分打點，兩隊進入延長賽。

延長10上，獅隊面對龍隊第5任投手呂偉晟，在邱智呈獲保送後，陳傑憲開轟，接著陳重羽靠失誤上壘，李丞齡二壘打攻下這半局第3分，龍隊大勢已去。

潘威倫6局下面對曾陶鎔，投出個人生涯第3萬球，成為中職史上第1人，中繼3局被揮出3支安打、失兩分（1分自責），一度有機會拿到生涯第148勝還是飛了。

陳韻文後援1.1局，被揮出兩支安打、無失分，奪下本季第2勝、生涯第21勝。