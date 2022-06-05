中職／二軍走一趟 林益全：枕頭墊高一點想很多…

林益全開季打擊手感低迷，打職棒14年來首度非因傷被降二軍，回歸後手感升溫，今天以雙安、3分打點幫助富邦悍將隊以8：2擊敗中信兄弟隊，他也獲選單場MVP，談到前些日子的心路歷程，他坦言：「每天晚上枕頭墊高一點，其實想得很多…。」

悍將隊今天全場14安，包括在泰迪3.2局投球任內敲出10安、灌進7分，讓他10度對戰悍將隊首度吞敗收場。

總教練丘昌榮認為這是一場團隊勝利，除了范米特的6局失1分好投外，打線也有多位功臣，「3、4棒（范國宸、林益全）有好表現，有分數進來，後面棒次在打也比較沒那麼大壓力，冠廷也有適時安打，還有詩聰那個偷點，他看起來比較高大，可能大家不會那麼注意，大家都扮演好自己角色，團隊自然會好。」

丘總指出，「不管投手、守備、打擊都是互相影響，如果沒分數，范米特會越投壓力越大，單局可以乾淨結束、少點保送，打者在攻擊上相對也會專注。」

林益全歸隊後的5場比賽，21打數敲出7安打、打擊率3成33，丘總認為，「畢竟他的經驗值夠，有時下去十天不是壞事，因為一直在這邊會很糾結，下去靜下來，換他從電視看看隊友表現或許會有不同體會。」

林益全抒發心境，在二軍期間，讓自己心態重整、加快腳步，「每天晚上枕頭墊高一點，其實想得很多，人沒有一直都很順遂，前13年沒遇過這種問題，遇到也好，當成人生歷練。」

他透露在二軍這段期間，教練、領隊也都很關心他的狀況，「叫我不要放棄，一軍也一直和我保持密切聯繫，很關心我的調整狀況，當然是準備好了，才會說我沒問題了。」