中職／吃水餃沾到辣椒醬？范米特還原球衣污漬來源

中職場上最近「油」的話題敏感，富邦悍將隊今天以8：2擊敗中信兄弟隊之戰，悍將隊洋投范米特也因球衣右肩處有污漬遭質疑，他賽後先是笑稱是吃水餃的辣椒醬幽默回應，實際上是幫助加快熱身的熱身軟膏，主審蘇建文摸過、聞過後也確認沒有問題。

范米特此役先發6局共用106球，被敲7安打、失1分，送出7次三振，引起熱議的畫面出現在6局上，先是黃韋盛打出游擊方向滾地球，提出挑戰後改判內野安打後，兄弟教頭林威助上前與主審討論，質疑范米特右肩上的不明污漬，主審也兩度檢查，包括在他走回休息區的路上攔查球衣。

賽後面對在休息室外等待的媒體，悍將隊教頭丘昌榮早已有備而來，帶著范米特使用的熱身膏前來說明。

丘昌榮表示，范米特今天沒有穿內衣，才導致熱身膏從球衣縫縫透出來，「因為對方教練有去詢問，說顏色怪怪的，所以有摸一下、聞一下，確定是熱身膏。」

范米特也提到，投手使用熱身膏，通常會穿束衣，但今天沒穿才導致顏色透出來，他說大約有7成投手都會使用熱身膏，可以幫助加快熱身，並非不合法的物質，只是投手準備的一個正常環節。

范米特並未在7局續投，丘昌榮解釋就是設定江坤宇他面對的最後一位打者，不論有沒有解決，下一任投手都已經準備好了。