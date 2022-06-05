中職／第10度對戰終打爆泰迪 悍將打38場集滿10勝了
富邦悍將隊打爆泰迪就在今天，讓他只撐3.2局就狂失7分退場，終場以8：2擊敗中信兄弟隊，悍將隊本季第10勝到手，打到第38場比賽，勝場數終於達到兩位數。
悍將隊由范米特先發，投6局共用106球，被敲7安打、僅失1分，好投加上打線支援下，取得個人第3勝。
意外插曲是6局上，范米特遭兄弟教頭林威助質疑球衣有不明污漬，還在走回休息區路上遭攔查，但主審兩度檢查後並未認為有問題。
悍將隊打線爭氣，讓泰迪先發只撐3.2局，就被狠掃10安打、海灌7分，林益全對他造成重傷害，第1局的一壘打助悍將隊先馳得點，第4局的一壘打再掃回2分打點，也在這一棒打退泰迪。
泰迪過去對戰悍將隊9場（8場先發），取得5勝0敗、防禦率1.01的壓倒性成績，今天的過招卻被打爆，生涯首度對悍將隊吞敗。
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