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中職／第10度對戰終打爆泰迪 悍將打38場集滿10勝了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
范米特先發6局僅失1分，取得本季第3勝，富邦悍將隊則是第10勝到手。記者葉信菉／攝影
范米特先發6局僅失1分，取得本季第3勝，富邦悍將隊則是第10勝到手。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊打爆泰迪就在今天，讓他只撐3.2局就狂失7分退場，終場以8：2擊敗中信兄弟隊，悍將隊本季第10勝到手，打到第38場比賽，勝場數終於達到兩位數。

悍將隊由范米特先發，投6局共用106球，被敲7安打、僅失1分，好投加上打線支援下，取得個人第3勝。

意外插曲是6局上，范米特遭兄弟教頭林威助質疑球衣有不明污漬，還在走回休息區路上遭攔查，但主審兩度檢查後並未認為有問題。

悍將隊打線爭氣，讓泰迪先發只撐3.2局，就被狠掃10安打、海灌7分，林益全對他造成重傷害，第1局的一壘打助悍將隊先馳得點，第4局的一壘打再掃回2分打點，也在這一棒打退泰迪。

泰迪過去對戰悍將隊9場（8場先發），取得5勝0敗、防禦率1.01的壓倒性成績，今天的過招卻被打爆，生涯首度對悍將隊吞敗。

富邦悍將 林益全

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