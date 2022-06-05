中職／球衣髒髒的…助總有疑 范米特被攔查球衣

中職場上最近「油」的話題敏感，富邦悍將隊威迪茲日前剛成為被抓包使用外部物質遭驅逐出場第一人，今天范米特也被質疑，中信兄弟隊總教練林威助兩度反映，主審蘇建文在6局攻守交換時攔下范米特檢查球衣。

兩軍今天在新莊球場過招，悍將隊由范米特先發，投完6局共用106求，被敲7安打、失1分，送出7次三振。

引起熱議的畫面出現在6局上，先是黃韋盛打出游擊方向滾地球，提出挑戰後改判內野安打後，林威助上前與主審討論，質疑范米特右肩上的不明污漬。

面對江坤宇的打席，悍將隊喊出暫停，主審一度上前檢視范米特球衣；K掉江坤宇、取得第3個出局數後，范米特走回休息區路上，主審更是直接上前檢查他的球衣，悍將隊總教練丘昌榮也上前了解狀況，主審確認後認為並無問題。