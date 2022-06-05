中職／球衣髒髒的…助總有疑 范米特被攔查球衣
中職場上最近「油」的話題敏感，富邦悍將隊威迪茲日前剛成為被抓包使用外部物質遭驅逐出場第一人，今天范米特也被質疑，中信兄弟隊總教練林威助兩度反映，主審蘇建文在6局攻守交換時攔下范米特檢查球衣。
兩軍今天在新莊球場過招，悍將隊由范米特先發，投完6局共用106求，被敲7安打、失1分，送出7次三振。
引起熱議的畫面出現在6局上，先是黃韋盛打出游擊方向滾地球，提出挑戰後改判內野安打後，林威助上前與主審討論，質疑范米特右肩上的不明污漬。
面對江坤宇的打席，悍將隊喊出暫停，主審一度上前檢視范米特球衣；K掉江坤宇、取得第3個出局數後，范米特走回休息區路上，主審更是直接上前檢查他的球衣，悍將隊總教練丘昌榮也上前了解狀況，主審確認後認為並無問題。
投手抹油的話題從兄弟洋投象魔力燒開，因球帽上的污漬，遭味全龍隊總教練葉君璋提出質疑，當時因未檢查象魔力的球帽、僅檢查用球，造成葉總不滿，聯盟也檢討確實有缺失；2日悍將隊出戰龍隊，威迪茲就被檢查手套，抓包使用違規外部物質，當場遭驅逐出場，聯盟對他開出10場禁賽、罰款1萬元。
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