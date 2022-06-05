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中職／獅版泰迪沒有過 兄弟版泰迪已兩度投不滿4局

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
泰迪本季第二度投不滿4局退場。記者葉信菉／攝影
泰迪本季第二度投不滿4局退場。記者葉信菉／攝影

中信兄弟隊洋投泰迪再留下一場短命先發，今天面對富邦悍將隊，先發3.2局被狂掃10安打、失7分退場，前兩季效力統一獅隊「實際上」不曾先發不滿4局，今年卻已是第二度投不滿4局被打爆退場。

兩軍今天在新莊交手，泰迪首局就不穩，先對王勝偉投出觸身球，單局被敲3安打，林益全、戴培峰的安打各帶1分打點。悍將第2局持續攻城掠地，王詩聰、李宗賢接連敲安，王勝偉先以高飛犧牲打掃回分數，張冠廷也補上二壘打、追加1分打點。

泰迪第3局三上三下，但狀況並未就此回穩，第4局再被掃出4安打、失3分，林益全的一壘打、挹注2分打點，也一棒打退泰迪。

泰迪先發3.2局共用69球，被敲10安打、失7分，繼4月28日面對味全龍隊3.1局失7分後再度被打爆，巧合的是，兩場短命先發都在前一場用球數110球以上後出現。

泰迪前兩年投效獅子軍，單場最高用球數為109球，帳面上有1場只先發3局的比賽，但實為保留比賽，補賽時他已經離台；在獅隊期間的最短局數先發都有投到4.2局，今年卻已在兄弟出現2場不滿4局的比賽。

王勝偉 林益全

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