中職／你敢信？林益全、范國宸雙慢腿跑出雙盜壘

富邦悍將隊今天在新莊球場出戰中信兄弟隊，首局就有分數進帳，還出現林益全、范國宸兩位慢腿組合的雙盜壘，林益全因此跑出本季首盗，也完成生涯連14季都有盜壘。

兄弟此役由洋投泰迪先發，首局就浮現不穩，先對王勝偉投出觸身球，單局被敲3安打，林益全、戴培峰的安打各帶1分打點，取得2：0領先。

罕見畫面出現在林益全在一壘、范國宸在二壘時，兩人發動雙盜壘，捕手黃鈞聲傳三壘沒抓到出局數，兩人順利各推進一個壘包，本季盜壘數也一起開張。

林益全本季首盜、生涯第31盜，推進自2009年新人連開始連續14季都有盜壘成功，前13季有6季是以「低消」的1盗推進紀錄；新人年起連續球季盜壘紀錄聯盟紀錄，則為彭政閔所保持的19季。