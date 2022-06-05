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中職／兄弟新秀馬鋼首升一軍 攜恰哥暖心提點報到

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊馬鋼今天升上一軍，有機會首度在一軍出賽亮相。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊馬鋼今天升上一軍，有機會首度在一軍出賽亮相。記者陳宛晶／攝影

昔日「普門雙馬」，馬傑森已在樂天桃猿隊累積83場一軍出賽，效力中信兄弟隊的馬鋼，在今天首度登錄一軍，攜著副領隊兼農場總監彭政閔的暖心提點，等待一軍首秀的到來。

馬鋼為兄弟在2020年選秀的第3指名，今年在二軍出賽21場，累積48打數敲出15支安打、打擊率3成13，今天以王威晨的疫情隔離名單遞補名義升上一軍。

早在王威晨的快篩陽性之前，馬鋼在前天晚上就已接到通知準備上一軍，他當時正在玩手機，當下有嚇到，「滿亢奮的，很開心有這個機會上來體驗氛圍。」是否感覺等這一刻等了很久，他笑說：「沒有特別久啦！自己有幻想過。」但談到高中同學馬傑森，他坦言：「自己也知道不能急，但是多多少少會覺得，為什麼別人做得到，我做不到。」

去年在二軍累積一年職棒經驗，馬鋼自認更清楚自己要做什麼、如何調整，學長、教練也都會主動提點，對他幫助很大，這回要上一軍之前，彭政閔也有特別提點他。

馬鋼說：「恰哥說不要太在意結果，先把結果拋到後面，抱著學習的心態上來，不要有太多壓力，他們也知道上來一定會緊張，但希望我更在意學習的過程。」

彭政閔 馬傑森 王威晨

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