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日職／羅德兩門洋砲超誇張 聯手4轟8分打點摧毀巨人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋將萊德。 羅德隊推特
洋將萊德。 羅德隊推特

羅德隊兩門洋砲馬丁（Leonys Martin）、萊德（Brandon Laird）今天殺傷力超強，兩人都轟出雙響砲，分別攻下4分打點，在東京巨蛋重創巨人隊投手群，最後讓巨人以4：10輸球，也幫羅德終止3連敗。

巨人、羅德之戰成為全壘打大戰，全場18支安打就有8轟，羅德不但出現5轟，而且全隊10支安打攻下10分打點，最後兩局進帳5分，瓦解巨人3連戰橫掃的企圖。

羅德5支全壘打除了萊德2局上兩分砲、9局上陽春砲，馬丁也在5局上轟出陽春砲，8局上追加3分砲，另一轟是捕手佐藤都志也5局上陽春砲，光是這5記長程砲就打下8分。

巨人前兩棒丸佳浩、沃克（Adam Walker）首局連續開轟，岡本和真5局下轟出兩分砲，但7名登板投手有5人失分，無法有效抵擋羅德砲火，中斷3連勝紀錄。

馬丁、萊德讓巨人傷透腦筋，兩人合計8打數4安打，不但聯手包辦8分打點，還跑回5分；羅德先發投手本前郁也投5局，被揮出7支安打，挨了3轟失4分，靠隊友重砲掩護拿到本季首勝。

洋將馬丁。 羅德隊推特
洋將馬丁。 羅德隊推特

羅德 巨人

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