中職／同梯倒數第2人初登板 林丞軒腦中閃過那3年

球迷敲碗已久的林丞軒「開箱秀」，終於在3日兌現，回想過去幾年的跌跌撞撞，他也很有感觸，「感覺花了很多時間才走到這裡。」解鎖初登板後的下一個目標，他說：「教練團給我的任務就去完成它，不管領先、落後，只要是我上去，就是盡全力去丟。」

滿29歲前夕，林丞軒終於等到站上一軍投手丘的機會，他在3日對樂天桃猿隊第9局登板，投1局演出3上3下，送出2K，最快球速147公里。

回想初登板的腦中畫面，林丞軒說：「8局就知道會上去，其實回顧了一下之前的訓練，三年來的辛苦，一直在等這一刻，所以一上去時真的很興奮，丟到第一個出局數，再一個三振，心情才比較放鬆，後來就比較平常心，展現自己之前學得到的東西、各個教練給我的意見。」

二軍投手教練王建民在這一路上給他的幫助很多，初登板後，也收到了來自王葛格的訊息，林丞軒說：「他說他每一場都有在看，滿期待我上去丟，叫我好好享受這一切、繼續加油。」

林丞軒為2018年選秀第7指名，該年梯次共計31人簽約，目前還留在中職為29人，林丞軒是這29人裡倒數第二位在一軍初登板的球員，走到這一步，心中感慨萬千。

林丞軒說：「過程中滿煎熬，不是受傷就是投不好，姿勢上、心態上、訓練上，這3年來累積的太多了。」今年的破繭而出，他也認為是成長的一年，「不會像前幾年那樣很多想法，現在的想法就很簡單，自己知道自己在做什麼。」

林丞軒與富邦悍將隊王牌投手江少慶是花蓮豐濱國小、化仁國中的9年同窗，以往曾在季外相約花蓮訓練，從小到大累積了深厚交情，兩人在不知不覺中身形、外型也跟著越來越像，今天在新莊球場重訓室遇到江少慶，連兄弟體能教練都跟江少慶說：「丞軒怎麼在這」。

兩人到底像不像？林丞軒笑說，自己是覺得還好，「他滿帥的」，他也提到不會刻意去學江少慶的投球機制，但或許是因為國小、國中接觸的的東西是一樣的，因此才會有這種相似感。