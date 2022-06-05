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中職／胡智為明拚生涯首次4連勝 猿隊11天9戰力保龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊胡智為。記者侯永全／攝影
統一獅隊胡智為。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天輪空，明天將前往台南球場對決統一獅隊，雙方分別推出霸林爵胡智為登板先發，對獅隊而言，想要扭轉上半季氣勢，這場補賽相當重要。

猿隊不斷爆發疫情，團隊戰力受到衝擊，最近6場比賽只有1勝，儘管上半季排名仍居榜首，不過領先排名第2的獅隊只剩兩場勝差，和味全龍、中信兄弟隊之間最多3.5場，接下來密集賽事對全隊又是重大考驗。

猿隊明天打完台南補賽後，立刻拉回桃園主場進行5連戰，不只這波單周6場比賽，到16日之前更是11天9戰，教練團如何調度投手群勢必影響勝敗。

獅隊最近9場比賽搶下7勝，今天在天母球場對龍隊之戰後，接下來單周5戰有兩場對決猿隊，另和富邦悍將隊進行3連戰，能否拉下猿隊領先地位，所有人都等著看。

獅、猿本季前9次交手，各獲4勝1和4敗扯平，霸林爵目前6場先發投出兩勝、防禦率2.83，對決獅隊兩場都無關勝敗，合計9.1局揮出18支安打、失8分，對戰防禦率達7.71。

胡智為出賽8場投出4勝3敗、防禦率2.98，從5月12日起連續3場先發都奪勝，這3戰合計20.2局只失兩分，近況正處高峰；但他4月兩度對決猿隊，一共7.2局被揮出16支安打，失8分有6分自責，吞下1敗、防禦率7.04，明天挑戰生涯首次4連勝仍有壓力。

霸林爵 胡智為

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