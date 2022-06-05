中職／開幕至今都不理想 周思齊下二軍修打擊

中信兄弟隊老將周思齊開季至今打擊狀況低迷，昨天被下放二軍，總教練林威助今天賽前解釋，目前指定打擊位置還有暫時還無法守備的張志豪，以周思齊的打擊狀況，留在一軍調整機會不多，因此做此決定。

40歲的周思齊為陣中最資深球員，去年打擊率2成28已是生涯最慘賽季，結果今年成績更淒涼，本季至今37打數僅敲出6安打，打擊率只有1成62，昨天遭下放二軍。

林威助坦言，「思齊從開幕到現在狀況都沒有很好，畢竟現在志豪也比較沒辦法守備，雖然有開始傳接，但還需要時間，如果一直待在這裡，可能調整機會沒那麼多，不如先下二軍，把自己狀況調整好再上來。」

周思齊下二軍後的位置，兄弟拉上陳偉漢，王威晨今天快篩陽性，則由新秀馬鋼遞補。