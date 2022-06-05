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中職／江少慶回來了！返家過母親節確診 江媽媽好抱歉

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶預計在9日重返一軍先發。圖／富邦悍將隊提供
江少慶預計在9日重返一軍先發。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本土王牌即將歸位，江少慶今天回到新莊球場，他在母親節前夕回家一趟後染疫，媽媽對兒子好抱歉，江少慶說：「她覺得影響到我的工作，很不好意思。」但幸好媽媽的狀況還好，他自己也已健康回歸，預計在9日就要重返一軍賽場。

江少慶在5月10日確診，成為悍將隊第一位染疫球員，缺席賽場一段時間，目前已經重新調整到位，預計9日對統一獅隊先發，今天已經現身新莊球場與一軍會合。

投手教練林正豐先前曾透露，江少慶碰到的病毒似乎滿毒的。他今天也談及自己的症狀，「幾乎該有的都有吧！」包括一開始燒到38度多，剛恢復訓練時明顯感覺到容易喘，但現在好很多了。

江少慶當時因回家過母親節，隔天即收到家人快篩陽性消息，接著自己確診，他回想當時，「母親節，想要盡一份心力，想和她聊聊天，結果不小心染疫，媽媽覺得影響到我的工作，覺得很不好意思。」

如今健康回歸賽場，江少慶在二軍已投過兩場實戰，準備9日的一軍先發，他在今天進牛棚練投40球，修正身體流暢度，林正豐在一旁觀察，認為大致上都沒有問題，僅差進壘角度再略作微調。

總教練丘昌榮指出，江少慶不是因身體有傷，回歸首戰球數不會有特別限制，100球應該沒有問題。江少慶也同意，「上一場已經投到70幾球，100球應該是沒沒問題，主要是內容，儘可能縮短用球數，體能狀況應該是沒有問題。」

江少慶今年開季起步不順，5場出賽累積0勝4敗、防禦率6.45，打線支援也慘兮兮，在他22.1局投球任內分數掛蛋，當然不可能開張勝投，接下來馬上又要遇到酷暑的考驗，他也說：「我覺得戰勝天氣才是主要的，現在快到夏季了，天氣稍微炎熱、潮濕，也沒到害怕啦！天氣無法控制，就是順其自然。」

江少慶 牛棚

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