快訊

汐止機車雙載車禍死者身分曝光 是新秀陶藝家陳子雲

新北女警連撞賓士、特斯拉等3車僅賠50萬…車主怒斥擺爛 警方回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭終止連10打席未安打 西武遭養樂多橫掃

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

西武隊作客明治神宮球場，今天對養樂多隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭擔任西武開路先鋒，4次打擊揮出1支二壘打，終止連10打席未安打紀錄，西武終場3：5落敗，吞下5連敗，本月還未進帳勝場。

吳念庭面對養樂多先發投手高梨裕稔，首局首打席揮出本壘後方界外球出局，3局上遭三振，5局上揮出右外野方向二壘打，也是3連戰唯一安打。

他在8局上最後一次打擊，對決養樂多第3任投手田口麗斗，揮出二壘滾地球出局，3連戰合計11個打數1支安打、被三振3次，本季打擊率2成52、全壘打兩支、打點14分。

西武2棒外崎修汰3局上轟出兩分砲，4棒山川穗高4局上追加陽春砲，和養樂多3：3僵持，山川本季第18轟出爐，穩居太平洋聯盟榜首。

西武洋投恩斯（Dietrich Enns）先發5.1局，被揮出6支安打，出現4次保送， 6局下失兩分遭養樂多超前比數，失5分吞敗；高梨投6局被揮出4支安打，失3分奪勝，養樂多最近4連勝，在中央聯盟排名仍居榜首。

西職交流戰開打後，西武對中日、橫濱隊都是2勝1敗，但對阪神、養樂多隊合計1勝5敗，交流戰掉到5勝7敗。

養樂多 西武

延伸閱讀

日職／宋家豪挨轟中斷連12場無失分 吳念庭連2場未敲安

日職／吳念庭連3場敲安 阪神二刀流洋投自敲勝利打點

日職／吳念庭敲1安 西武獅擊敗阪神虎

日職／吳念庭單局雙安 串出西武8分大局打爆橫濱

相關新聞

中職／兄弟少一名大將 王威晨昨發燒、今快篩陽性

中信兄弟隊今天少了一名大將，隊長王威晨昨天發燒，今天快篩呈陽性，兄弟拉上馬鋼遞補，有機會在一軍「開箱」；陳偉漢則補上周思齊下二軍的空缺。

日職／吳念庭終止連10打席未安打 西武遭養樂多橫掃

西武隊作客明治神宮球場，今天對養樂多隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭擔任西武開路先鋒，4次打擊揮出1支二壘打，終止連...

中職／江少慶回來了！返家過母親節確診 江媽媽好抱歉

富邦悍將隊本土王牌即將歸位，江少慶今天回到新莊球場，他在母親節前夕回家一趟後染疫，媽媽對兒子好抱歉，江少慶說：「她覺得影...

中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球...

中職／胡智為明拚生涯首次4連勝 猿隊11天9戰力保龍頭

樂天桃猿隊今天輪空，明天將前往台南球場對決統一獅隊，雙方分別推出霸林爵、胡智為登板先發，對獅隊而言，想要扭轉上半季氣勢，...

中職／開幕至今都不理想 周思齊下二軍修打擊

中信兄弟隊老將周思齊開季至今打擊狀況低迷，昨天被下放二軍，總教練林威助今天賽前解釋，目前指定打擊位置還有暫時還無法守備的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。