日職／吳念庭終止連10打席未安打 西武遭養樂多橫掃

西武隊作客明治神宮球場，今天對養樂多隊進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭擔任西武開路先鋒，4次打擊揮出1支二壘打，終止連10打席未安打紀錄，西武終場3：5落敗，吞下5連敗，本月還未進帳勝場。

吳念庭面對養樂多先發投手高梨裕稔，首局首打席揮出本壘後方界外球出局，3局上遭三振，5局上揮出右外野方向二壘打，也是3連戰唯一安打。

他在8局上最後一次打擊，對決養樂多第3任投手田口麗斗，揮出二壘滾地球出局，3連戰合計11個打數1支安打、被三振3次，本季打擊率2成52、全壘打兩支、打點14分。

西武2棒外崎修汰3局上轟出兩分砲，4棒山川穗高4局上追加陽春砲，和養樂多3：3僵持，山川本季第18轟出爐，穩居太平洋聯盟榜首。

西武洋投恩斯（Dietrich Enns）先發5.1局，被揮出6支安打，出現4次保送， 6局下失兩分遭養樂多超前比數，失5分吞敗；高梨投6局被揮出4支安打，失3分奪勝，養樂多最近4連勝，在中央聯盟排名仍居榜首。

西職交流戰開打後，西武對中日、橫濱隊都是2勝1敗，但對阪神、養樂多隊合計1勝5敗，交流戰掉到5勝7敗。