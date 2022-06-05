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玉山盃／宋嘉翔微調動作長打發揮 玉山盃青棒2安3打點

中央社／ 新北5日電

玉山盃青棒賽新北市隊今天勝部與台北市隊交手，新北市隊捕手宋嘉翔單場2安3打點、率隊搶勝。宋嘉翔中職選秀有望挑戰首輪，微調打擊準備動作，穩定性和長打能力有很好的發揮。

111年玉山盃全國青棒錦標賽勝部賽事新北市隊今天在三重棒球場與台北市隊交手，新北市隊先發捕手宋嘉翔攻守有表現，今天2局敲出二壘打送回球隊第1分，3局也有適時安打幫助球隊多添保險分，單場3打數敲2安貢獻3分打點。

新北市隊總教練周宗志表示，宋嘉翔很早就決定畢業要挑戰選秀，也為了選秀一直在準備，守備是最大的優勢，臂力和牽制能力都很好，如果可以加強擋球的細膩度會更好。

周宗志提到，宋嘉翔過去打擊容易有大起大落的情形，盲目追求長打、影響揮棒節奏，這半年來持續修正，很高興在王貞治盃和玉山盃中不管擊球穩定度和長打都有很好的發揮。

宋嘉翔表示，之前打擊會抬腳，經過教練團幫忙調整打擊準備動作，腳改成用點地的方式準備，擊球面比較穩定、打出去的球也比較平，隊內賽對上陣中球速破150公里的投手，速球也都可以跟得上。

宋嘉翔挑戰選秀，各方面持續加強，自評擋球和牽制穩定性還可以更好，也有加強重量、核心訓練，選秀前最後一個比賽沒有壓力，「放開打就好，希望可以帶領學弟拿下冠軍」。

宋嘉翔挑戰中職選秀，獲得球探很高的評價，周宗志表示，宋嘉翔傳二壘阻殺球隊內測過最快1秒8，平均約在1秒9、2秒間，球探測得數據宋嘉翔傳二壘阻殺平均2秒，是中職捕手二壘阻殺平均水準，如果有符合球隊需求，挑戰首輪也有可能。

選秀 中職 玉山盃

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