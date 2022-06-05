快訊

6移工駕車撞傷女騎士逃逸 仍搶救中...父心痛：現在沒政府了？

製造驚喜.... 搶麻吉、擄男友 嚇壞路人警察心累

北韓今一口氣發射8枚短程彈道飛彈 今年以來第18次挑釁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／海盜菜鳥敲出逆轉再見轟 張育成再吞2K

中央社／ 洛杉磯4日專電
張育成本場打擊沒發揮，遭2次三振。圖為他1日在洛杉磯道奇球場出賽。中央社
張育成本場打擊沒發揮，遭2次三振。圖為他1日在洛杉磯道奇球場出賽。中央社

美國職棒匹茲堡海盜隊23歲菜鳥外野手蘇文斯基今天敲出再見全壘打，幫球隊逆轉勝，台灣好手張育成上前擊掌慶祝。張育成本場打擊沒發揮，遭2次三振。

海盜隊今天在主場2比1擊敗亞利桑那響尾蛇，外野手蘇文斯基（Jack Suwinski）9局下0比1落後的情況下，敲出2分打點全壘打，助海盜反敗為勝，成為全場球迷的大英雄。

蘇文斯基在小聯盟磨練6年多，最高層級到2A，今年開季經過3週，他從2A首度升上大聯盟。從4月底到6月初

，他站穩海盜外野位置，今天這支再見全壘打是他本季第6轟。

蘇文斯基發揮纏鬥功夫，用耐心逼出這支再見轟。9局下他面對響尾蛇終結者梅蘭森（MarkMelancon），球隊0比1落後一壘有人，他在2好3壞滿球數連打3次擦棒界外，耗費對方9球開轟。

海盜打者今天不好過，前8局遭到響尾蛇投手戴維斯（Zach Davies）、甘迺迪（Ian Kennedy）聯手封鎖，團隊只敲3支安打，無法攻下分數。9局下逆轉全壘打一出，全隊衝進場內擊掌、擁抱慶祝。

5天前才剛加入海盜的台灣好手張育成，今天首次擔任先發一壘手。他今天2次打擊都被三振，8局下準備第3次上場打擊之前，教練換代打。

張育成今天吞2K都是來自響尾蛇先發投手戴維斯。戴維斯投7.2局，靠著伸卡球與變速球交替，封鎖海盜打線

，只被敲3支安打，送出6次三振。

張育成5月30日轉隊到海盜之後，先前2場先發擔任指定打擊，今天他首次拿起手套上場守備，擔任第8棒一壘手。加上前2戰數據，他來到海盜之後總共9打數無安打，吞7次三振。

張育成今年在守護者10打數無安打7K，轉戰海盜之後9打數無安打7K，狀況持續低迷。不過海盜一壘手筒香嘉智、范梅特（Josh VanMeter）都在傷兵名單，沃格巴克（Daniel Vogelbach）剛傷癒歸隊，張育成如果加緊調整，仍有出賽空間。

海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）1日向中央社記者表示，張育成轉隊到海盜之前有一個半星期的時間沒比賽，球隊將會繼續給他打擊機會，讓他能夠趕上進度。

海盜 張育成

延伸閱讀

MLB／張育成持續低迷 海盜教頭送暖：會繼續獲得打席

MLB／張育成頂住153公里觸身球 笑稱「我的手比球強壯」

MLB／張育成新教頭也帶過王建民 曾隨大聯盟明星隊訪台

MLB／海盜張育成首次出賽 右打優勢扛先發

相關新聞

MLB／海盜菜鳥敲出逆轉再見轟 張育成再吞2K

美國職棒匹茲堡海盜隊23歲菜鳥外野手蘇文斯基今天敲出再見全壘打，幫球隊逆轉勝，台灣好手張育成上前擊掌慶祝。張育成本場打擊...

中職／羅力初登板7局封鎖桃猿 悍將中止5連敗

7局、被敲6支安打、2次三振、無失分，這是洋投羅力本季初登板繳出的數據，身手不見絲毫遲鈍，也幫助富邦悍將隊今晚在新莊棒球...

中職／悍將新洋投 具韓職經驗

富邦悍將隊在洋將選擇題中，留下洋砲霸帝士、註銷洋投優瑪，原因是已找到新洋投人選，領隊林華韋透露兩個關鍵字：墨西哥聯盟、韓...

中職／羅力回歸：球隊會愈來愈好

等待超過兩個月的王牌終於回歸，富邦悍將隊洋投羅力昨晚迎來本季初登板，繳出7局無失分好投，悍將以2：0擊敗樂天桃猿隊，中止...

中職／Atta Boy！羅力讚戴培峰球商高

富邦悍將隊羅力在本季初登板就繳出7局無失分好投，總教練丘昌榮說：「重點是培峰。」羅力與捕手戴培峰合作化解第5局的滿壘危機...

中職／7局好投自己喊停 羅力和丘總約「下一次」

富邦悍將隊今晚以2：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅力79球投完7局無失分，自己先喊停，沒有挑戰完封，羅力說：「我想繼續投，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。