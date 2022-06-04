中職／Atta Boy！羅力讚戴培峰球商高

富邦悍將隊羅力在本季初登板就繳出7局無失分好投，總教練丘昌榮說：「重點是培峰。」羅力與捕手戴培峰合作化解第5局的滿壘危機，也給戴培峰肯定，說了聲「Atta Boy！（好樣的）」。

羅力今天面對樂天桃猿隊，前4局沒遇到太大危機，卻在5局1出局後被連敲2安，又投出觸身球，當時悍將僅領先2分，沒有失誤空間，結果他先三振掉蔡鎮宇，再讓郭嚴文敲出飛球出局，安全下莊後一路投完7局都沒掉分，也幫助悍將以2：0贏球。

談到那局狀況，羅力表示，自己是想投出好品質的球，「把球壓低，讓對手打不好。」第一志願是抓到雙殺，不過結果是三振，他說：「也OK。」

那個三振的過程中，戴培峰的手套有幫忙搶下好球，羅力當下也給予讚揚。談到與戴培峰的搭配，羅力說：「我跟培峰從2019年就開始合作，培峰是球商很高的捕手，賽前就聊過要怎麼投這場比賽，很高興雙方都有共識。」